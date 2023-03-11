隱形戰隊｜劉穎鏇超強腹肌曝光　劉佩玥遭容天佑摸腰搜身零尷尬

《隱形戰隊》三大女主角 Madam Q(唐詩詠飾)、邢風(劉穎鏇 Tiffany 飾)及 Shadow(劉佩玥 Moon 飾)新一集各自身陷險境。劇情講述邢風及 Shadow 等人為了偵查活人狩獵案，不惜犧牲色相以水著 Look 混入「狩獵四人組」的泳池派對，被麻醉槍打中及被捉走。二人先在荒廢小屋中被水淋醒，邢風整斷手上索帶與 Madam Q 一起展開深夜森林逃亡。

劉穎鏇及唐詩詠被捉走。

昨晚的「活人獵殺」個案絕對是本周單元高潮所在，不少網民看後大呼緊張。至於獲讚有特種部隊外形的 Tiffany，受訪時笑指拍攝相關場口雖然辛苦但也好玩：「未試過任何武器都冇只能夠逃走，佢哋仲要有晒槍，我記得好似喺南生圍拍，我哋要利用好多位置走嚟走去。嗰一晚除咗要不斷跑嚟跑去，仲要跌落個榻榻米度﹛我嗰刻其實乜都冇諗，個 focus 只係點樣做靚個動作。」談到難忘點滴怕凍的 Tiffany 笑指：「我覺得嗰場都算豁出去，個環境又污糟又要瞓地下，又要撼落棵樹度，已經冇得顧慮太多，同埋嗰晚又係超級凍(之前拍泳池派對都係凍)，但我哋又要吓吓都噴濕個身，因為講我哋係畀人淋醒，所以係喺超級凍嘅情況下拍攝，每次一 cut 機都要即刻攞番件褸或搵暖爐保暖。」

劉穎鏇全晚濕身打到飛起。

+ 12

除了邢風,昨晚 Shadow 因為要埋 Billy 身偷電話攞料，除了「拜金女」上身向對方瘋狂放電外，又約對方飲酒，正當 Billy 仔手多多摸大髀之際因發現手機不翼而飛向 Shadow 大發雷霆，其間更以搜電話為由對 Shadow 上下其手，有網民指如此親密場口看得血脈沸騰。談到與天佑拍攝如此場口會否尷尬，阿 Moon 大讚台前幕後都很專業：「因為我同天佑唔係首次合作，所以可以好直接溝通、去傾應該點做，監製 Jazz 亦有清楚指明我哋可以喺咩位做到咩效果，亦都有用鏡頭去遷就番，所以所有嘢都係點到即止唔會話有咩唔舒服或者尷尬。」

阿 Moon 呢幕飲酒同搜身戲正呀。