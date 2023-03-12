陸駿光收入少阿媽大壽冇錢埋單　顆陳豪拍外景被嘲茄哩啡：好hurt

現年45歲，2002年TVB訓練班入行的陸駿光(嗱喳)，曾經做足九年閒角受盡冷嘲熱諷，及至2012年轉投王維基旗下，於港視爭取發牌集會憑模仿《半澤植樹》諷刺政府才廣為人識被喻為「港版堺雅人」。入行二十年，陸駿光多次男一夢碎，同事更一度誤以為他會自殺。不過，陸駿光亦因在港視三年與新片導演賈勝楓的編劇太太羅金翡結緣，促使他今天有機會接拍賈勝楓首次執導的電影《流水落花》，夥拍巨星鄭秀文演寄養家庭夫妻，首嘗電影男一滋味。陸駿光接受商業《星光背後》專訪，有四兄弟姊妹，出身中醫世家的他憶述當年獲中醫父親鼓勵入行，於TVB做足九年跑龍套的辛酸。

陸駿光接受梁泰來訪問。

自入行以來，嗱喳坦言曾聽過不少冷言冷語，其中印象最深刻的是有一次與陳豪在九龍城拍攝外景後，正準備離開之際被市民認出：「嘩陳豪好有型啊，唉隔離嗰個『茄哩啡』！」令他頓時感到很hurt很難受，不斷質疑自己是否不應該留在這一行。

陸駿光入行超過20年。（ig@dirtluk）

跳槽王維基之前的九年大台歲月，嗱喳指經常自責一直沒能力盡子女責任，沒付過家用之餘，更因為一次為慶祝母親60歲大壽深感難過，「媽咪說想食鮑魚，三個兄弟就一心夾錢訂了一間很出名吃鮑魚的酒樓為媽咪慶祝，那天我已從戶口提多了三、四千元。怎料埋單十多個人，一看到張單，死喇！唔夠！那刻眼淚想標出嚟！」雖然最後有哥哥們付帳，但就令他更感愧疚。

陸駿光曾因收入少，媽媽大壽唔夠錢埋單，深感愧疚。（ig@dirtluk）

最後要兄弟幫手埋單。（ig@dirtluk）

王維基當年電視夢碎，陸駿光亦於2015年約滿失業，不過卻選擇同年與拍拖三年的圈外女友茵茵結婚，問陸駿光當年結婚有沒有擔心過收入不穩定，他說：「拍拖初期時早已認定她，太太是我的能量泉源，太太的出現令我的脾氣變得穩定。」嗱喳坦言過去有多次拍拖經驗，從前的戀情失敗，是因過去自己拍拖很自私，「或許我是演員又是細仔，常認為發洩情緒與脾氣是理所當然，完全沒想過對方感受。」他指太太的出現令他改變，會顧及對方感受外，同時亦感激太太在他事業未有起色時已願意付託終身，更一直送上鼓勵及支持，「她從沒勸過我轉行，每次我想放棄時，她都會鼓勵我，令我重拾追夢的決心。」

陸駿光喺人生低谷時同太太茵茵結婚。（ig@dirtluk）

陸駿光同張松枝當年齊過檔港視，可惜最後港視不獲發牌。（ig@dirtluk）

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