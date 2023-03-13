中年好聲音｜顏志恒《空凳》唱出念亡父情：後悔佢在生時冇乜陪佢

無綫（TVB）節目《中年好聲音》自播出以來大受歡迎，不少觀眾都大讚參賽者有歌喉之餘，還在比賽中逐漸成長，愈唱愈好，令人不禁集集追！除此之外，參賽者亦各人各有故事，又會唱出自己的故事，節目實在是集娛樂、感動於一身。



顏志恒唱《空凳》。（《中年好聲音》TVB圖片）

今晚（12/03）播出的一集中，顏志恒獻唱夏韶聲的 《空凳》，令全場都拍晒掌。原來他來自單親家庭，自小父母離異，由細到大顏媽媽都獨力湊大三個小朋友，因此顏志恒對爸爸一直有誤解，直到爸爸離世後才感到遺憾，他說：「爸爸走咗之後，我個腦一片空白，幾日之後先識得後悔，後悔佢在生時冇乜陪佢，點解連一張合照都冇……」而他直言，歌詞中的「曾懶說半句我愛他」正是他的寫照。

顏志恒唱《空凳》搞喊肥媽。（《中年好聲音》TVB圖片）

顏志恒在比賽初期曾被張佳添封為「黑馬」，還好他愈戰愈勇，在PK挑戰賽以《我應該》獲得肥媽（Maria Cordero）讚賞：「我真係好鍾意佢唱歌㗎！」其後亦先後以《講不出再見》、《Mama I Love You》等歌曲脫穎而出。本身任職酒店廚師的顏志恒，為了是次比賽可說是全力付出，面試當日他向評判說過：「由細到大最鍾意就係唱歌，因為得唱歌先搵到唯一嘅成功感，讀書唔叻同埋又唔係生得靚仔，讀完書之後掛住搵食做嘢，咁就放棄咗自己理想，做完嘢就順理成章結婚生仔，到依家先有時間唱返歌。」

顏志恒唱《空凳》好有感情。(《中年好聲音》截圖）

顏志恒唱《空凳》好有感情。(《中年好聲音》截圖）

比賽時，顏太亦都默默在台下支持丈夫，他接受訪問時表示十分感謝太太，因為她會為他造燈牌，到現場打氣，替他招呼入場的朋友，還要打理家頭細務，照顧小朋友，而且全無怨言。顏志恆人到中年也放下照顧家庭的責任，可以去追夢，很大原因部份也是因為有太太的支持。

顏志恒唱《空凳》好有感情。(《中年好聲音》截圖）

評判表示感情有，但欠技巧，點擊下圖睇評判講乜：