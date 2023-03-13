Miranda Kerr素顏家居Look現身加州街頭　前維密天使顏值大跌Watt

現年39歲的時尚超模Miranda Kerr，自出道以來就以玲瓏身材及天使臉孔走紅國際，曾擔任「維密（Victoria’s Secret）天使」的她雖然已是三子之母，但仍Keep住Fit爆Body，令人羡慕。早前Miranda Kerr現身加州街頭，一身休閒打扮的她紥起丸子頭，但素顏上陣的她與以往光鮮亮麗的形象大不同，膚色偏暗沉，顏值大跌Watt！



來自澳洲的Miranda Kerr在2006年得到Victoria’s Secret的賞識，登上維密的大舞台，其後逐漸獲得不少高級品牌的青睞，成為超級名模。樣貌甜美的Miranda Kerr被譽為甜心超模，2008年她與美國男星Orlando Bloom拍拖，兩年後結婚，並育有一子Flynn，不過這段婚姻僅維持3年就結束。2017年Miranda Kerr與Snapchat創辦人Evan Spiegel再婚，兩人育有兩子，婚後經常出雙入對，羡煞旁人。而Miranda Kerr卸下「維密天使」身分後近年雖然鮮少登上伸展台，但仍活躍於時尚圈，還自創了護膚品牌，搞得有聲有色！

Miranda Kerr曾是「維密（Victoria’s Secret）天使」之一。（視覺中國）