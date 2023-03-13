何超欣演講口窒被質疑學霸身份　激罕受訪大曬流利普通話力證叻女

已故賭王何鴻燊與四房太太梁安琪的孻女何超欣（Alice）畢業於北京清華大學，年僅23歲已出席各大社交場合，更是世界大學氣候變化聯盟首席青年官，靚女又有學識，實在潛力無限！早前何超欣出席世界氣候變化聯盟青年官大會上，一身簡單打扮，獲讚氣質滿溢。

何超欣性感上陣。（陳順禎攝）

何超欣年紀小小已登上國際舞台，十分叻女，不過美中不足的是，何超欣在台上演講時被指普通話說得一般，及有些微口窒，似乎對講稿不太熟練。另外，何超欣又被指神態有點緊張，有別於過往的從容不迫，惹起網友討論。

何超欣演講曾被指太緊張。（影片截圖）

不過近日何超欣罕有接受網絡節目《明星會客室》，期間何超欣大曬流利標準普通話，對談間充滿自信，力證學霸身份名符其實。她談到寒假前到了埃及參加慈善活動，增廣見聞，到過5、6個城市長期居住。談到對家的看法，她認為家是「一家人團團圓圓、齊齊整整的感覺」；何超欣穿上粉紅外套及牛仔褲，可愛又端莊。

何超欣最近訪問大曬流利普通話一洗污名。（節目截圖）

身為孻女何超欣自小受盡萬千寵愛，爸爸何鴻燊曾公開表大讚她：「靚到不得了！」哥哥何猷君都「錫到濃」，與大嫂奚夢瑤關係親密，曾一齊到卡塔爾睇世界盃，又不時被發現孖住一同出席派對、各大活動，在愛的包圍下長大，十分幸福。

何超欣自小同哥哥何猷君感情要好。（資料圖片）

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