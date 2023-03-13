中年好聲音｜周吉佩淚謝太太不離不棄　支嚳儀奪82分但評語兩極

《中年好聲音》第十五集是第六部曲故事之歌《十強戰!首回合生死鬥!》，支嚳儀(Venus)、周吉佩(吉吉)獲得最高分 82 分，至於僅獲得 70 分的梁浩銓則被淘汰。昨晚最大洋蔥位是獻唱《留給這世上我最愛的人》的吉吉。吉吉與太太黃彥欣一同接受製作組訪問，曾出道做歌手的吉吉音樂路一直浮浮沉沉,在人生最落泊時他認識了太太，他說：「當時係佢執番起我，冇佢撐住我唔知會點。」



周吉佩獻唱《留給這世上我最愛的人》送畀亡父同太太。

而吉吉今次參加《中年好聲音》原來是先斬後奏，黃彥欣說：「曾經反對過佢參加比賽仲鬧咗好大場交，當時係焗住要接受但佢同我講：『唔使擔心，我唔同以前，依家長大咗係一個好老公好爸爸﹛我會有承擔。』到咗依家呢一刻我仲緊張過佢。」最後吉吉發表愛的宣言：「我承諾過照顧你一生一世，所以我一定會照顧到你離開一刻。」

周吉佩忍唔住淚崩。

吉吉在台上透露《留給這世上我最愛的人》是送給亡父和太太，單親家庭長大的他哭着說：「後悔冇請過爸爸飲一餐茶……好多謝佢教識我要樂觀做人。」之後他再感謝太太：「我做歌手時好失敗，但佢冇嫌棄我又窮又冇出色，就算連份工都冇埋佢都係好支持我，多謝太太呢十幾年對我不離不棄。」吉吉真摯的演出為他贏得 82 分，肥媽感動得「講不出聲」:「唱得好好，好 Feel 到個感情，唔講喇……」Eric Kwok 則說：「你今日嘅表演係我識你咁耐最好嘅一次。」

周吉佩太太拎晒燈牌到場支持老公。

而與媽媽一同接受製作組訪問的 Venus，原來年輕時曾經反叛過，她說：「反叛期都有試過離家出走，搞到媽咪好傷心，諗番起都好對唔住媽咪。」之後 Venus 公開感謝媽媽：「如果唔係有媽咪，今日就唔會有支嚳儀，媽咪用咗大半世嚟照顧我，媽咪你下半世就交畀我﹗」語畢兩母女擁作一團好不溫馨。

支嚳儀Venus 獻唱《If I Ain’t Got You》。

Venus 獻唱《If I Ain’t Got You》送給媽媽，雖然獲得 82 分但評審的意見卻出現兩極，張佳添說：「一個成功嘅藝人，要畀人認識到你係邊個，你係有自己影子喺首歌入面，你冇去學任何人唱，我聽到嘅係支嚳儀。」Eric Kwok 則說：「完全係 FeeL 唔到你係唱畀你阿媽聽，反而覺得你係想講『我要叻畀你睇一次』，呢隻歌啲技巧太犀利，你個 CPU 係應付緊技巧上嘅嘢，你想同媽咪講嘅嘢我係connect 唔到。」