陳柏宇再成人父難忘又感動　第二日即刻開工搞簽唱會勁興奮

早前日本人氣音樂平台 《THE FIRST TAKE》邀請到歌手陳柏宇（Jason）進行拍攝，「—Take過」演繹兩首新舊金曲。影片上載後．旋即引起極多好評及迴響，而近日兩段影片觀看次數更已超過550萬人次，成績令人鼓舞！

早前日本人氣音樂平台 《THE FIRST TAKE》邀請到歌手陳柏宇（Jason）進行拍攝。

前日（11日）觀塘一個商場特意聯乘Jason舉辦「陳柏宇『THE FIRST TAKE』簽唱會」，在簽唱會的前一天Jason太太符曉薇誕下妹妹Audrey，再度成為爸爸，Jason表示既難忘又感動，亦十分感激太太之辛勞，自己亦十分辛福。

陳柏宇（Jason）與老婆符曉薇（Leanne）第2胎出世了與大女陳羿辰（Abigail）一家四口合照。（IG：@leannefu_1027）

Jason早前獲邀參與《THE FIRST TAKE》之音樂拍攝，他接連表示深感榮幸，感激獲日本方面邀請演出。對於灌錄歌曲方面，Jason亦指出特意重新改編兩首歌曲，希望能為聽眾帶來新鮮感。下星期初為白色情人節，身為好丈夫及暖男於一身的Jason亦特意與觀眾大玩互動遊戲，示範最Sweet Pose！並率先擺出多個鬼馬動作表情，表示要氹妹妹Audrey開心。Jason更為現場觀眾演唱歌曲，包括於《THE FIRST TAKE》中演唱過的《有天》及全新單曲《一人傍晚藝術館》，現場氣氛十分熱烈，粉絲們紛紛表示十分高興能與偶像於白色情人節見面！

Jason早前獲邀參與《THE FIRST TAKE》之音樂拍攝，他接連表示深感榮幸 。