張敬軒42年來首次帶父母去旅行　被張爸爸輪椅轆腳不忘講冷笑話

張敬軒（軒仔）即將在英國倫敦Royal Albert Hall舉行三場《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》，今次更帶父母同行，張爸爸雖然要坐輪椅代步，但看來精神奕奕。原來今次是軒仔42年來，首次一家三口去旅行，他在社交平台寫道：「我細個嘅時候，由於老豆係公務員，阿媽又有自己嘅檔口，所以係未試過一家三口出去旅行，今次係四十二年嚟嘅第一次。」

軒公一家42年來首次去旅行。（ig@hinscheung）

張敬軒嘅風趣幽默應該都係遺傳自爸爸媽媽。（ig@hinscheung）

一家三口在金漢宮前拍攝全家福，軒仔更分享不少笑料：「影完呢張相，阿老爺（張父）因為張椅係電動，所以連人帶椅轆過我隻腳。我嗌痛，然後佢問我咩事，跟住我話你轆親我。然後佢話佢feel唔到，我話唔緊要，我都feel唔到自己仲有隻腳。」不少粉絲都擔心偶像在開騷前會整傷腳，但又覺得世伯很可愛，軒仔續道：「又，出發之前佢問我我哋係咪去『帕金漢宮』，我話帕金後面通常都跟個遜字，跟住佢問去『帕金遜宮』要幾耐，我話唔知因為未起好。#軒公一家帶著矛盾去旅行」。

軒仔更踢爆張媽媽在公園跟當地小朋友踢波，笑張媽媽已加入「耆」英超球隊。而張爸爸在河畔影相時，張媽媽問：「有冇咩要交帶低吖？」張爸爸妙答說：「我唔驚，我識浮！」看來張敬軒平時抵死笑話，都是遺傳自父母。