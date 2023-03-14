地球一小時｜謝安琪在家少開冷氣　鄧麗欣衣服着幾年：甚少買新衫

由世界自然基金會香港分會 (WWF) 主辦、一年一度的「地球一小時」將於2023年3月25日晚上8時半舉行，今年活動繼續以「生活態度」為主題，再次集中濕地生態之餘，更深入探討如何從衣、食、住、行於多個範疇做起，守護生態以為地球帶來正向轉變。為隆重其事，大會更邀請到謝安琪Kay、鄧麗欣Stephy、Tyson Yoshi、洪嘉豪及黃梓樂（「老闆仔」）擔任活動大使，並於早前拍攝宣傳短片，分享環保心得。

謝安琪Kay、鄧麗欣Stephy、Tyson Yoshi、洪嘉豪及黃梓樂（「老闆仔」）擔任活動大使。

今年WWF的「地球一小時」宣傳短片由「老闆仔」作為小主持，Stephy、Tyson Yoshi、Kay和洪嘉豪分別宣揚如何從衣 ─ 選購環保時裝、食 ─ 選擇低碳飲食、住 ─ 減少不必要用電、行 ─ 乘搭交通工具著手，從每個日常生活習慣以至生活態度守護生態。今年已是第14年擔任WWF「地球一小時」活動大使的Kay坦言從小便關注環保：「我自小已是個環保先鋒，中小學時期便積極參加WWF所舉辦的活動，更見證着環保回收箱在香港從零到遍及全港。」而Stephy自小亦有自己一套環保習慣：「我有點強迫症，所有事情都愛分類整理，故此一直有分類回收的習慣。而我當年修讀時裝課程時，更開始把舊衣重新改造成新衣服，並一直維持至今。另外，我購買衣服時亦會盡量挑選經典款式，希望每件衣服能穿著多年，故此我甚少購買新衣，減少資源消耗。」

Stephy表示自小有自己一套環保習慣。

曾為被遺棄貓狗發聲的Tyson Yoshi亦落力捍衛居於濕地的野生生物：「大眾對居於自然生態中的野生生物未必有太多了解，就像我是透過參與『地球一小時』才得知近危物種歐亞水獺原來居於香港后海灣濕地，但目前研究人員只觀察到7隻，數量非常稀少。我們應透過日常生活中的每一個小習慣保護牠們。」而洪嘉豪亦坦言心痛自然生態正被人類每一個生活中的小細節逐步摧毁：「不時從新聞中看到動物因人類活動或氣候變化而受苦，令我久久不能釋懷，希望大眾能更加關注環保，積極投入低碳生活，保護地球生態。」年僅10歲的「老闆仔」透過是次拍攝認識濕地生態，並特別喜愛神秘的歐亞水獺：「得知濕地生境因人類活動而逐漸消失，許多生物亦面臨各種各樣的生存威脅。我希望大眾能一起行動改變生活習慣，守護大自然的未來。」

嘉豪亦表示一個微細的改變便能輕易作出更大改變。，

低碳生活所涉及的範圍廣泛，要全面做到環保並不容易，但五位活動大使呼籲大眾在能力範圍之內盡量做足，就如「老闆仔」將會把是次學習到的資訊分享予朋友及家人；Kay平日在家盡量少開冷氣，以減低碳排放，以身作則，從小培養孩子環保習慣；而早前因疫情關係無可避免用多了即棄衛生用品的Stephy則選購回收物料製產品等。Tyson Yoshi則補充：「每一個微小的習慣累積起來力量巨大，而我們亦應該身體力行，感染身邊人一同投入低碳生活。」嘉豪亦表示不需一步登天，一個微細的改變，當變成習慣後，便能輕易作出更大改變，例如先每星期選擇一餐食素，習慣後再變為一星期一天，逐步投入低碳生活。