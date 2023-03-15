專訪｜劉浩龍搞poker節目集集蝕5位數　成立公司享受擁主導權

出道26年嘅劉浩龍， 近日終於成立個人工作室做老闆，而起因係當初同Eric Kwok（郭偉亮）經營YouTube頻道「Round Table Poker」，集集都要自己出錢（俗稱燒錢），以每集5位數字計的話，第一季全17集都真不是一個小數目，難怪劉浩龍會話：「觀眾開心，我唔開心嘛……」



搵朋友合作傾生意最怕講錢失感情，但劉浩龍完全唔擔心，仲話自己原來幾有更有天份。

疫情肆虐全球兩年多，藝人為求保持曝光率，紛紛拍片唱歌、烹飪，劉浩龍亦聽過不少同事提議，但他自覺直播唱歌沒有現場觀眾不夠過癮、烹飪比自己叻的大有人在、雖然有健身牌但又未至於有興趣拍片教人，直到Eric Kwok提議邊玩Poker邊訪問：「第一集好雞，喺觀塘book party room，得幾支燈、幾部電話，但拍完出嚟又好似幾OK，於是就問邊個可以繼續做，所以就有我、谷德昭同Eric呢個組合。」劉浩龍指節目志在推廣而非鼓吹賭博，話題亦沒有太多限制，嘉賓絕對可以暢所欲言：「就算我阿媽唔識玩，佢都可以當係一個訪談節目嚟睇。」

「Round Table Poker」可以說是愈做愈有，除咗成為節目《鋪鋪Poke》外，亦成了全東南亞第一條廣東話的Poker頻道。(影片截圖)

雖說拍攝可用手機進行，但後期製作不能太隨便，每集5位數字走唔甩，結果愈拍愈唔對路，Eric Kwok率先提出成立公司搞製作，並由劉浩龍負責出面籌集資金：「完全唔難，我約出嚟食飯並唔係搵著數，只係疫情下太耐冇見，出嚟睇下大家忙啲咩，再分享畀對方知我做緊咩，睇下會唔會有興趣，冇都唔緊要，飯可以繼續食，我完全唔會有我一定要傾到嘅態度。」公司的合夥人有林盛斌，對方過往一直在經營娛樂製作公司，早已有自己的團隊，劉浩龍似乎成了最大的得益者。「資源共享，話唔定將我嘅資源都可以幫到佢。經歷過3間公司，都唔係自己主導，但而家派歌拍MV可以主導，其實無人會愛錫我自己多過我，目前係做好自己，之後會投演唱會嚟做、拍短劇、甚至開餐廳也好，同埋都計劃3年後可以有自己嘅新人。」

劉浩龍自認對現今的娛樂圈並不太熟悉，但一有機會就向圈外朋友打聽：「會問對方老婆最近睇咩劇，個仔聽咩歌。」

假如能夠再早一點擁有主導權，劉浩龍的事業是否發展得更理想？他說自己的世界從來沒有如果或早知，因為過去就是過去，除非能夠改變，否則再諗都只係浪費時間：「而家無人可以百分百肯定，就算拍戲都唔保證一定大賣，尤其疫情期間好多嘢都唔同晒，大家都要睇住個變法去做，呢幾年有嘢做緊要過一個定位，我幾享而家咁多範疇。」

感情事……因為屋企人從未冇俾壓力，加上生活圈子好窄，所以繼續享受一個人的快樂。

最近推出《沒人坐的梳化》，劉活龍說純粹想唱歌給樂迷聽，至於獎項這東西，他亦坦言已經過了需要被認同的階段：「拎完新人獎之後，公司想我有歌上多一線，於是搵啲歌出嚟搏命去攞分，但而家電台、電視台、頒獎禮唔同晒，我造隻歌出嚟好聽咁就夠。」雖說對獎沒有抱負，但劉活龍仍然有演唱會之夢，目前計劃是先出EP之後再開騷。至於感情事……繼續是一個人都可以很快樂：「當然想開心或者唔開心都有人分享，但呢個人唔係咁易出現，小時候咩都會同朋友分享，但人為熟咗，而朋友開始成家立室，我就開始報喜不報憂，好多嘢都可以自己解決。（呢幾年完全冇心水對象？）完全冇，我生活圈子好窄。」

髮型：Jay Yeung@ The edge salon academy

化妝：KeiKei Ng

服裝：@kolorofficial

攝影：梁碧玲