廉政狙擊｜58歲羅霖床戲引熱議　胸貼打底獲仔仔支持：有美感就好

郭明暉為咗老公卓廷光乜都肯做，連犧牲自己亦在所不計。

《廉政狙擊》最新劇情發展，講到卓廷光（黃智賢飾）為了成功投得最關鍵的「第十街」地皮，不惜以太太郭明暉（羅霖Candy飾）作籌碼，與發展局企業發展總監關兆恒（蔡康年飾）發生關係獲取內幕消息。凡事以老公廷光為重的明暉，為撐老公向來不惜一切。昨晚她身穿斜肩設計戰衣，登門與關兆恒「聚舊」，二人飲過紅酒及跳完舞後發生關係，關兆恒離去前留下一張暗示「必勝投標價」的字條…相關床戲雖然只有半分鐘，但在內地播出時引發不少迴響，除了讚羅霖名副其實美魔女，又指她將闊太應有的自信及氣場演繹到位，昨晚播出後則有網民指劇情驚爆，「估佢唔到」。鏡頭所見，58歲的Candy無論臉部或是身上肌膚均相當白滑，風采依然。

羅霖唔單止皮膚保養得宜，眼神仲充滿女人味。

Candy受訪時透露該場戲是她拍攝劇集以來「最大膽演出」，並坦承見到劇本時感到意外，亦有與導演商討細節：「導演覺得劇情係順理成章，所以照拍，導演都好好，有為我清場，佢亦都拍得有美感。因為劇情係講卓生係完全知道同埋同意呢一件事，所以卓家嘅三觀係同一般人好唔同，我睇晒亦研究過郭明暉呢個角色，知道佢可以為咗屋企犧牲自己。」並謂幸好劇集播出後獲得不少正面留言及讚美，讓她放下心頭大石。Candy續指未有為相關場口特別作事前準備，皆因自己一年四季都十分著重身體皮膚保養，並透露有做足打底功夫：「我有著泳衣打底，亦都貼晒胸貼，所以唔驚走光。」問到仔仔觀後感，她則說：「佢哋都覺得係劇情所需，所以好了解。我之前影寫真都有著泳衣，都有問過佢哋意見，佢哋覺得只要拍得靚同有美感就好。」問到有否美胸心得，Candy笑謂：「都冇乜特別，我會做唔同嘅運動兼顧全個身體，有啲運動嘅動作都可以幫助到美胸少少。」

羅霖透露為相關床戲做足打底功夫。