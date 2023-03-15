12怪盜｜MIRROR首次齊人拍戲冇女主角　眾人大爆劇情係英雄電影

MIRROR今日（15/3）現身香港國際影視展（FILMART）《VIU X MakerVille發布會》宣傳新戲《12怪盜》，Edan和Anson Lo正身處日本拍戲固未有出席。活動上，談到首次齊人進軍大銀幕，他們表示開心又期待，Ian說：「今年適逢MIRROR成軍5周年，亦都係第一次一齊拍電影，相信會係幾特別。」至於電影細節，Stanley和Jeremy就大賣關子：「好多細節唔可以透露，個主題係做任何事，只要團結就一定會成功。」Jeremy說：「 12個人一齊去偷嘢，一係偷唔少嘢。」



首次齊人拍電影，他們表示開心又期待。（陳順禎攝）

MIRROR接受訪問時亦有透露更多電影內容，阿Jer笑言是偷時間的故事：「難得12個人咁齊人，要偷時間見面」，Lokman則指他們會鋤強扶弱和維護世界和平：「英雄，（AK：未到超級英雄。）普通英雄」，AK表示12子會齊心偷一樣東西。

《12怪盜》又會否有女主角？Lokman坦言：「欠奉。」電影中亦不乏動作場口，AK說成員們目前正努力上堂惡補中。至於拍攝進度方面，Lokman表示暫未正式開始拍攝：「做咗圍讀、度身、試衫、上堂，我哋有上戲劇堂，因為要建立大家嘅默契，同埋要建立我哋、導演之間，戲劇老師話大家要攞一種共同語言，到時就快快手搞掂。」

MIRROR現身FILMART宣傳新戲《12怪盜》。（陳順禎攝）

Anson Lo和Edan赴日拍攝新戲《盜月者》，而姜濤則會以特別演出參與電影。問到他會否啟程到日本開工時，姜濤表示不會：「我會喺香港Join佢哋，但我會去日本做嘢，唔會拍戲。（會唔會覺得好可惜？）下次都有機會嘅希望。」他續指因為工作檔期問題，所以只能特別演出：「時間嘅問題，所以演出部分會冇咁多。」

姜濤會以特別演出參與電影《盜月者》。（陳順禎攝）

Lokman透露《12怪盜》未正式開始拍攝。（陳順禎攝）