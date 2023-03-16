隱形戰隊｜羅孝勇棄保護墊拍到成手瘀　葉蒨文完美身形有望上位

劇集《隱形戰隊》昨晚（15日）及今晚一集圍繞「黑心殺人換心」案，劇情講述Cool Sir昔日警隊戰友兼好友凌毅（許家傑飾），自未婚妻Fanny（謝文欣飾）遇車禍身亡後失聯兼退出警隊，原來一直獨自追查Fanny身亡真相。幾經轉折，凌毅查出當年周昌盛（杜燕歌飾）為了救病危女兒周曉悅（葉蒨文飾），竟買兇殺死Fanny並奪取其心臟為女兒作移植手術。得悉真相後大受刺激的凌毅，理智盡失綁走周曉悅，並揚言要在昌盛面前直播生劏周曉悅奪回Fanny心臟，看得網民直呼緊張。

葉蒨文美好身段備受關注。

憑《愛‧回家之開心速遞》「送水輝」一角備受關注的許家傑，今次在《隱形》中雖然飾演遊走殺人犯邊緣的「奸角」，但由於本性熱血善良、對未婚妻情深專一，劇情反轉再反轉後更驚變受害者，獲取不少網民同情，除了直指凌毅本性不壞、故事感人，還讚許家傑可塑性高：「送水輝做呢種要復仇嘅角色幾好睇。」其實前晚許家傑甫出場，已在網絡引發熱議，獲讚身手了得之餘，更有人留言支持他在《隱形》中幹一番大事。

憑《愛‧回家之開心速遞》「送水輝」一角備受關注的許家傑，今次在《隱形》中雖然飾演遊走殺人犯邊緣的「奸角」。

除了許家傑，羅孝勇昨晚演出亦是贏盡好評，尤其電梯內槍戰一幕，更是製作與演員同獲讚賞。劇情講述Ocean（馬國明飾）與Madam Q（詩詠飾）在醫院追趕受昌盛所託向已傷重的林偉樑（林景程飾）下毒手的殺手陳環（羅孝勇飾），二人追進電梯內後先與陳環來個眼神對峙，之後陳環一手掀起被單、一手掹槍射向Ocean，Ocean則身手敏捷地還拖，結果兩位男角同時獲讚有型有款：「個殺手勁好打，應該畀多啲機會羅孝勇」、「羅孝勇的確唔錯」、「羅孝勇其實幾靚仔」、「羅孝勇好抽得」、「馬明好少可咁好身手」。製作方面，則獲讚拍得細緻精彩：「鏡頭、氣氛及武打動作都拍得好細緻，好精彩」、「直情有電影feel感官刺激，拳拳到肉，睇得出好有心、好認真拍呢幕」。

打到飛起兼節奏緊湊。

這次羅孝勇繼《法證先鋒V》的「暖男」黑幫大佬後，演繹型格冷血殺手再獲好評，所有動作場面都表現得有型有款，難怪監製文偉鴻亦大讚：「從未見過咁有型嘅羅孝勇」。對於獲監製讚有型，羅孝勇受訪時謙稱謂：「我十分多謝Jazz監製同拍攝團隊對我嘅幫忙同照顧，亦都好多謝武師同我一齊分析動作上點樣可以配合鏡頭打得更好睇。今次好難得，因為終於可以拍到自己好鍾意嘅動作戲，我亦都覺得係緣份，因為咁啱我參加完《明星運動會》拳擊賽攞咗冠軍，當時為咗個比賽我都操練咗好一段時間，所以無論體格定精神上都比較ready去拍打戲。」

羅孝勇無論眼神同神態都真心型。

談到電梯內大獲好評的內槍戰，羅孝勇謂：「其實呢場戲有個難處，因為我件護士衫係短袖，手臂唔可以加保護墊，真係所有打鬥場面都要硬頂，但為求有真實感，我都豁出去希望盡力做好，最後喺唔係好多Take之下順利完成。不過返到屋企兩隻手臂其實瘀晒，依家睇返原來大家咁鍾意呢場戲，咩都值得啦。」

羅孝勇受訪時坦言拍完𨋢內槍戰及打鬥戲後，成手瘀晒。

女角方面昨晚亦有「新人」彈出搶鏡，之前在《超能使者》中飾演被逼賣肉模特兒的葉蒨文，這次飾演天真善良的千金，不但昨晚被綁一幕看得觀眾肉緊，其青春無敵的打網球造型亦贏盡正評，被指上位指日可待：「捧吓葉蒨文咪幾好，後生靚女身材又好」。至於前輩級詩詠亦不輸蝕，昨晚操Gym一幕獲讚身形FIT到漏油、擁有完美蛇腰，成功搶鏡不讓「師妹」們專美。

到底葉蒨文最終有冇事呢？