永遠寵愛張國榮｜當年珍貴訪問片重現　圈中摯友大談眼中的哥哥

今年4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年，為了紀念這位樂壇巨星，無綫本周六（18日）起、連續三個周末推出一連串以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括電影、劇集、音樂節目及綜藝特備節目等。

《永遠寵愛張國榮》系列頭炮節目為同名特備綜藝節目，節目中將會播出大量哥哥昔日演出及訪問的珍貴片段，還請了哥哥好友、拍檔及前輩等分享與哥哥昔日點滴及對哥哥的看法。圖21為曾與哥哥合唱《沉默是金》的歌神許冠傑。

《永遠寵愛張國榮》系列頭炮節目為同名特備綜藝節目，由3月18日起、一連兩個周六晚播出，節目除了會播出哥哥多首經典金曲、包括《由零開始》、《風繼續吹》、《儂本多情》、《Monica》、《為你鍾情》及《當年情》等的精華片段外，還有哥哥以往在無綫大騷的精彩演出，相關演出除了突顯哥哥的多才多藝，更展示了哥哥活潑可愛一面，相當珍貴。節目還有哥哥昔日接受無綫訪問的精彩節錄，另外還請了哥哥好友、拍檔及前輩等，包括鍾景輝、許冠傑、譚詠麟及李麗珍等分享與哥哥昔日點滴及對哥哥的看法。

《永遠寵愛張國榮》節目中將會播出大量哥哥昔日演出及訪問的珍貴片段。

唱而優則演的哥哥，經典電影及劇集作品亦是多不勝數，TVB將會播出當年話題劇集《儂本多情》，相關版本更是經過數碼修復，務求帶給觀眾更佳視聽享受。故事講述商天娥飾演的莫笑儂，在各種原因下嫁了給張國榮飾演的詹時雨，但因為當中夾雜了無數誤會，笑儂誤以為時雨利用她而對各人進行了連串復仇大計，最終二人不但離婚，更悲劇收場。

除了經典劇集，還會播出經數碼修復的音樂電影《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》的高清版，無論聲畫都經過本台專業團隊細緻修復及提升，希望以最高質量的視聽效果與觀眾一起懷緬哥哥昔日的風采，至於4K版則於myTV Super播出。另外又會重播電影《胭脂扣》及《阿飛正傳》。而哥哥離世20周年當晚將播出《勁歌金曲張國榮特輯》，以特別形式與觀眾一起懷緬哥哥一首又一首的經典金曲。