梁詠琪真實性格成謎　網民巧遇Gigi求合照她一舉動再惹熱議

梁詠琪（gigi )曾被空姐爆料是搭飛機出了名的「耍大牌代表」，難搞程度被空中服務員評為「最討厭的明星乘客」，導致gigi人品遭受質疑！近日，有網民在街上巧遇gigi，而gigi有禮貌又親民的性格，令網民忍不住直呼好溫柔！



Gigi 大方答應合照，更親自揸機找準角度。(小紅書圖片)

梁詠琪搭飛機負面傳聞一向特別多，最經典事蹟有兩件，第一是有空姐很親情跟她打招呼，並叫她的英文名「gigi」，豈料遭gigi黑面表示請叫「梁小姐」；第二件事，有空姐要求與gigi合照，她亦親切答應，還與空姐閒聊，望傳回相片給她留念！殊不知gigi事後竟拿着合照向航空公司投訴，指乘坐飛機時「被人騷擾」，令涉事空姐馬上被上級叫去「照肺」。這兩件事導致gigi人品遭受質疑，每次講到「最討厭的明星乘客」，gigi都會榜上有名。

搭飛機負面傳聞導致gigi人品遭受質疑，每次講到「最討厭的明星乘客」，Gigi都會榜上有名。（IG@gigileungwingkei）

不過，近日有網民在街上巧遇gigi，大讚她性格溫柔有禮，網民忍不住直呼「好溫柔」。網民指當時在上環幫朋友買咖啡時巧遇gigi，遇到的時候，怯怯叫了一聲是gigi嗎？由於太害羞，不敢要求合照，可是同走了一段路後，要轉彎的時候gigi回頭與她說了聲拜拜，網民捉緊機會求合照，gigi 大方答應，更親自揸機找準角度，令網民直呼「好溫柔好可愛」！

gigi真實性格究竟係點？（IG@gigileungwingkei）

該帖文下面，又另一名網民爆料說：「有一次坐飛機去香港，她跟經理人坐在後面，下飛機的時候，她站在我旁邊，因為很懶，一般開艙門才站起來，她盯着我看，還對我笑笑點頭！」網民笑言反應過來才知是梁詠琪。由於每名爆料者所講都不一樣，有人讚溫柔有禮，有人彈雙面耍大牌，令gigi真實性格濛上一層紗，看不透那個才是真實的她。

有人為gigi平反，大讚她性格溫柔有禮。（IG/ @gigileungwingkei）