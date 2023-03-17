中年好聲音｜50歲中佬丁文俊殺入12強　後生時爆肌小鮮肉照曝光

無綫（TVB）節目《中年好聲音》比賽進入白熱化，近百位參賽者經歷多輪比賽，過關斬將後就只剩下最後12強。上一輪比賽中50歲的丁文俊獻唱一首《交叉點》被評判大讚「有質地」，而且選對了表演歌曲。50歲亦即是人生已過了一半，其實他的人生同樣也遇上過不少交叉點。



丁文俊因參加加拿大溫哥華新時代電視舉辦的歌唱比賽，成為首屆冠軍，又因為合約規定，所以他又從加拿大到香港參加1994年新秀歌唱比賽。（《中年好聲音》截圖）

《中年好聲音》12強，50歲的丁文俊。（《中年好聲音》截圖）

大約在29年前，對音樂充滿熱誠的丁文俊參加了1994年新秀歌唱比賽，當年賽況激烈，但具有實力的丁文俊仍然脫穎而出奪得亞軍，只輸給了當年的冠軍海俊傑。不過雖然丁文俊獲得亞軍，但就沒有繼續做歌手，反而轉做幕後，做錄音室PA以及做歌手的助手。

當年冠軍得主是海俊傑。（《中年好聲音》截圖）

雖然丁文俊仍然留在音樂圈中打滾，但其實他只是默默地等待一個實現音樂夢的機會。除了與朋友夾band，他在假日亦會與朋友一起到赤柱busking。在2007年他又再參加音樂比賽，與好友戴偉並肩作戰，以樂隊「A-dAY」參加《CASH流行曲創作大賽》，最後憑歌曲《寫真》奪得了冠軍。後來戴偉亦向着配樂方向進發，曾替《點五步》、《無雙》、《媽媽的神奇小子》等電影創作音樂及電影歌曲並獲得金像獎提名。

50歲中佬丁文俊曾經與朋友戴偉夾band。（IG@angusting）

而丁文俊則多從事音樂製作工作，2015年更曾因工而需要離鄉別井到北京工作。直到2015年，丁文俊與戴偉再次聚首為電影《哪一天我們會飛》創作主題曲《差一天我們會飛》並奪得了第35屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。