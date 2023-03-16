流浪地球2｜吳京與劉德華合唱主題曲壓力大：我還是去跳樓比較好

科幻電影《流浪地球 2》今日（16日）於香港國際影視展（FILMART）舉行幕後交流會，特別演出劉德華、領銜主演吳京、導演郭帆及總監製傅若清出席並作分享。電影在內地票房叫好叫座，主演兼投資方之一的吳京亦賺到盆滿缽滿，他更被外界封為「電影投資風水師」，但其實當初參演《流浪地球》時，因資金鏈斷裂，於是他不但零片酬出演，還自掏腰包6000萬進行投資，早年拍攝《戰狼2》時更賣樓投資約8000萬：「（抵）押房子這事呢，之前是得到老婆認可的，沒有老婆認可我也回不了家了，好在運氣很好，資金都收回來了，把房子也買回來了。」



電影在內地票房叫好叫座，主演兼投資方之一的吳京亦賺到盆滿缽滿！（葉志明攝）

吳京今次更有份演唱電影主題曲《細水流長》，但他就笑言與劉德華合唱壓力很大：「我一直挺糾結的，跟華哥唱歌那不是自尋死路嗎？我曾經給一些專業歌手唱跪下過，我就是不敢跟他唱，然後就是一直在猶豫要不要唱。可能是因為這個歌詞好像我們的心境比較相同，反而唱得比較舒服，但是其實真的不敢騙大家，我是修（音）的，我學了兩天，唱了一天，然後還修了兩天，華哥是兩個小時就唱完了。唱歌太難了，我還是去跳樓比較好。」場面搞笑！

吳京直言與劉德華合唱壓力大。（葉志明攝）