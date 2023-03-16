陳嘉桓任皮紋分析師創業兼出書　揀對象唔要性格複雜男

陳嘉桓（Rose）近年主力做皮紋分析工作外，最近上映的電影《風再起時》，也有她參與演出。15歲入行的Rose，現已踏入30歲，並曾在2012年及2015年分別出過泰國和韓國旅遊書，今年她有計劃再出書，今次是皮紋分析書。她表示經歷了3年的新冠疫情，很多行業都被迫停擺，她的契媽兼指紋拍檔Janey Chau的美容生意，也曾停業過一段時間，反而讓她們在指紋生意上有更好發展，致力培訓分析師。她希望藉着這幾年對指紋的研究，幫過很多不同人物關係的溝通個案，還有近大半年慈善贊助幫低收入家庭解讀報告，出書去做慈善並幫助家長跟孩子溝通，特別是90後的新一代家長，如何教養小朋友。

同是90後的Rose又可有計劃生小朋友？她說：「冇特別諗，好在有細B（同母異父的弟弟），佢今年都二年班，佢對我喺指紋路上幫咗好多，我學完皮紋分析，第一個實習對象就係媽咪，因為佢當時佗緊細B，我真係做咗個實證，懷孕期好緊要，原來係對BB腦部發展好緊要，好多人話贏在起跑線，起跑線唔係揀學校，係喺個肚入面，喺孕期已經開始緊一路鋪嗰條路，自己就……生小朋友就……之後先啦，呢個隨緣啦，暫時希望呢幾年都係繼續推廣大腦皮紋分析，因為始終喺香港唔係好普及，但有時見新認識嘅朋友仔，一睇佢哋十指已經知道晒佢哋性格、細個學習模式，佢哋覺得好神奇。我都見過好多媽媽，將自己年輕做唔到嘅嘢，寄望喺小朋友身上，但佢哋心先天潛能未必同媽媽相同，可能佢哋有第二個發展，我喺呢段時間幫咗好多家庭，佢哋學習模式係咩，好多都擔心揀學校、揀科有咩係啱佢哋，移民去到新環境佢哋性格又會唔會適應到，呢個都係我哋報告幫到嘅地方。」

Rose為低收入家庭解讀報告。

對工作滔滔不絕的Rose，被問及有否拍拖？她笑說：「拍拖唔特別講啦！」Rose表示工作很忙，現在每個月都有開不同班，做培訓工作時間長，亦有很多準備功夫，連陪家人和愛犬的時間都很少，何況抽空找另一半？她坦言：「隨緣啦，始終自己紋型簡單啲，有時遇到性格複雜嘅男士就唔係幾啱，期望之後，可能睇下有冇識到個啱先算。」出書之外，Rose還有另一個大計，是開網上影片平台，以其藝人身份拍片宣傳企業業務，及跟不同導師一齊合作做企業培訓。