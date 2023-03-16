邱鋒澤預告下周訪港　期待同Anson Lo合作唔怕陳零九呷醋

「五堅情」成員邱鋒澤（鋒澤）早前為米線店拍攝廣告，並將於下周一（20日）到港，並將出席星期二 (3月21日) 假 奧海城舉行的發布會，與一眾『鋒蜜』（鋒澤fans稱呼）見面!

「五堅情」成員邱鋒澤（鋒澤）早前為米線店拍攝廣告。

紅遍亞洲台灣人氣組合五堅情剛於月初完成首個香港演唱會，邱鋒澤更臨時邀請來欣賞演唱會的MIRROR成員Edan呂爵安合唱《年青有為》，掀起全場高潮！鋒澤笑說回憶上年年底他來港時與Edan互動的趣事：「那時在IG分享我們於街頭熱情擁抱，後來在音樂節上碰面時又在後台休息室裡『壁咚』，歌迷們都覺得很有趣，然後在留言中發現原來除了有『九澤CP』（鋒澤與五堅情另一成員陳零九的合稱）外，還有『登神CP』我也有期望與Anson Lo合作呢！之前聽他與Edan合唱《絕對發言》時就特別欣賞這位厲害的表演者，假如日後有機會合作就好了。」似乎亦正興致勃勃地打算將這份好奇用於發展CP的事業上 ， 更笑稱絕對不怕零九呷醋！

邱鋒澤稱不怕零九呷醋。

而貪玩又寵粉的他，對於能夠趁機來港寓工作於娛樂相當開心：「最開心是可以見見香港的『鋒蜜』，跟大家互動！而且可以吃喝玩樂，哈哈。大家可能都知道我內心住著個六歲的小男孩，有時間的話一定要去主題樂園！」

邱鋒澤期待同Anson Lo合作

鋒澤行程緊密，在大清早抽空拍攝宣傳照，但狀態依然滿分，一身純黑西裝配上型格銀飾，魅力與貴氣十足，舉手投足間散發濃濃時尚感。直到中段休息時，鋒澤才揭秘自己前一晚只睡了三小時，果然專業！三哥就貼心準備了限定特飲為他提提神。鋒澤愛喝咖啡，對於譚仔三哥這次精心呈獻的飲品有獨特的品嚐方法：「期待我來港時為各位示範，如何全面享受美味！」而享受美飲後的他精神抖擻，再次投入拍攝，狀態更上一層樓！