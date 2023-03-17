(G)I-dle成員Minnie來港出席品牌活動　最想食點心同去多次迪士尼

韓國女子組合(G)I-dle成員Minnie今日（16日）出席一個品牌活動，未夠6時已經有過百名粉絲在場等候，Minnie一到場在場粉絲立即歡呼。

Minnie一出場全場粉絲歡呼。（胡凱欣 攝）

Minnie在拍完品牌照後接受傳媒訪問，被問到剛剛出席完巴黎時装騷，此行有什麼感想？Minnie表示：「第一次去巴黎時裝騷，好開心可以參加，去到見到好多好靚嘅衫，同埋巴黎嘅景色好靚，所以好enjoy。」

Minnie在拍完品牌照後接受傳媒訪問

被稱為MZ世代的時尚指標，平時有什變穿衣之道？Minnie表示：「我着衫唔係一個好叻嘅人，但係每個人應該着自己覺得最舒服有自信嘅衫，因為你係最清楚自己嘅，會知道邊啲啱自己嘅時候可以有多啲新嘅挑戰。」

Minnie出席品牌活動。（胡凱欣 攝）

之前你在MV中染了粉红色的頭髮，這會否影響你的穿搭風格？Minnie表示：「我都係第一次挑戰粉紅色，粉紅色都係我最愛嘅顏色，染咗之後都會買一啲粉紅色accessory去襯返。」王於在香港最想試什麼食物？Minnie則說：「其實我好鍾意食烤鴨同點心，今次想食其他嘅嘢，好似雲吞麵咁。」

Minnie話最想食點心。（胡凱欣 攝）

香港有什廖地方或景點想去？Minnie表示：「我最想去山頂，我都鍾意食嘢，所以想去夜市，同埋想去多次迪士尼，因為我係Minnie！」

Minnie想去迪士尼。(胡凱欣攝)

(G)I-dle 在香港有很多fans，有什蠻想跟他們說？將來會否全團在港開演唱會 ？Minnie表示：「多謝香港嘅粉絲，應承大家會再嚟香港。」被問到剛與Anne-Marie合唱，未來會跟共他歌手合作嗎？ Minnie表示：「今次好榮幸可以同Anne-Marie合作。」今年會有什麼新動向？Minnie回應：「最近準備緊Comeback，同埋新專輯，仲有第二次嘅world tour，希望今次可以喺香港開。」