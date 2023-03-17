首次拍戲即與郭富城做對手戲　范麒智緊張到手震：NG咗兩次

兩位小鮮肉王智騫（Martin）與范麒智（Kenji）憑俊朗外形成為時尚品牌新寵，二人更不時孖住上出席活動，不過最近他們「分道揚鑣」各有各忙。Martin正為ViuTV劇集《冰上火花》開工，而Kenji則晉身大銀幕，與郭富城、鄭丹瑞、許恩怡合演新戲《無名指》。



王智騫與范麒智不時孖住上出席活動。

去年憑劇集《I SWIM》人氣大增的Martin，正為新劇《冰上火花》開工，再次拍攝以運動為題的劇集，Martin直言今次較上次辛苦得多，他說：「同之前好唔同，上次淨係着泳褲，今次要着上好多裝備，每次拍攝身上都有超過10件配件，拍到成身汗，但又唔可以除低啲裝備，所以好多演員都『噏』到皮膚病，我自己背脊同心口都起晒汗疹。」

雖然辛苦，但Martin認為總算值得，因為他在今次拍攝過程中認識了很多新朋友，其中他跟COLLAR成員沈貞巧（Gao）成為好友，對方更教他跳舞，Martin表示：「之前我哋係唔識，因為我前經理人阿Wing，就係佢而家經理人，所以我哋有共同話題，好快變得熟略，識咗佢之後，覺得佢個人好攪笑，而且好隨性，就算佢拍到發燒都照樣開埋工先去睇醫生，好專業。」

Martin正為新劇《冰上火花》開工，再次拍攝以運動為題的劇集，他直言今次較上次辛苦得多。

至於Kenji早前完成新戲《無名指》拍攝，初嚐拍攝電影的滋味，他表示十分特別，而今次電影的陣容亦相當鼎盛，有郭富城、鮑起靜、鄭丹瑞、梁詠琪、許恩怡等，Kenji指難忘首日開工，便要跟郭富城、鄭丹瑞演對手戲，他說：「人生第一次拍戲，仲同咁重份量演員合作，所以初初開始好緊張，第一場戲，就講鄭丹瑞同郭富城鬧交，我去做和事佬，呢場戲，我初初拍嘅時候緊張到手震，NG咗兩次，但拍攝吓就有啲enjoy，可以同城城對到戲，真係好幸運。」問到郭富城、鄭丹瑞等可有給予他意見？Kenji指他們大讚他演得自然，為他注下強心針。此外，Kenji與許恩怡在新戲中有不少對手戲，更大讚對方演戲很有天份，而且很懂得照顧別人。