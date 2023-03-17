隱形戰隊｜馬國明用筆對羅孝勇把刀唔現實？　監製親解唔係咁簡單

無綫（TVB）新劇《隱形戰隊》昨晚（17/03）一集出現不少看點，例如轉行做警察的《愛回家》「送水輝」許家傑演技大爆發，由情緒失控到與陳山聰肉搏一幕，完美地掀起了劇集高潮位，之後馬國明尋得殺手羅孝勇後，兩人槍戰後肉搏又掀起另一個高潮位。



《愛回家》送水輝許家傑，在《隱形戰隊》其中一幕演技大爆發。（《隱形戰隊》截圖）

馬國明和羅孝勇本身應該沒有功夫底子，不過兩人打鬥場面卻是拍得往電影級，你一拳我一腳，拳腳格檔全都行如流水，就似是兩個專業搏鬥專家一樣，鏡頭也十分爽快毫不會讓人覺得他們「姐手姐腳」，令人看得爽快又過癮。

羅孝勇同馬國明打得好好睇。（《隱形戰隊》截圖）

劇情講到本來羅孝勇持槍與馬國明搏火，之後手槍被馬國明踢跌就變成了拳腳格鬥，途中羅孝勇更拿出了收藏起來的利刃，而馬國明則從衣袋中拿出一支原子筆與之對抗。看到這裏，大家是不是感到用原子筆與利刃對抗十分小兒科？

最後陳山聰出現與馬國明聯手打敗羅孝勇。（《隱形戰隊》截圖）

監製文偉鴻今日（17/03）在IG上解釋說，原來這支原子筆叫Tactic Pen，不是普通原子筆。Tactic Pen即是有攻擊用途的戰術筆。如果在網上搜尋的話，很多外國網站都有售賣有關產品，大多數都標榜製造原子筆的物料十分堅硬，而且可以在緊急時打破玻璃窗逃生，有點像是男人愛用的多功能鎖匙扣。至於能否用作攻擊性用途，這些網站就鮮少有提及。

監製文偉鴻在IG上解釋馬國明用的原子筆叫做Tactic Pen（戰術筆）。（IG圖片）