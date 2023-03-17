浪漫醫生金師傅｜第２季原班人馬回歸　安孝燮李聖經再做歡喜冤家

韓國醫療劇神作《浪漫醫生金師傅》（Dr. Romantic）系列的第一、二季收視於韓國屢創紀錄，分別高達24.7%及27.1%。一眾劇迷引頸期待的第三季，即將於4月下旬Disney+ 獨家上線，緊貼韓國逢周五、六上線新集數。

《浪漫醫生金師傅》的第一、二季收視於韓國屢創紀錄，分別高達24.7%及27.1%。（《浪漫醫生金師傅2》劇照）

安孝燮憑《浪漫醫生金師傅2》人氣急升的

《浪漫醫生金師傅３》（Dr. Romantic）將會延續石垣醫院成為獨立醫院並開設外傷中心後的故事，自居「浪漫醫生」、被譽為「神之手」的鬼才神醫「金師傅」夫勇周（韓石圭 飾）會繼續成為醫院的靈魂人物，更會與第二季的「對手」朴民國教授（金柱憲 飾）合作。

而觀眾最期待的主、副線CP安孝燮、李聖經 和 金旻載、蘇珠妍亦會一同回歸，相信必定會大派甜蜜閃光彈。除了大家熟識的面孔外，今季亦會加入新醫生和新對手，為劇集增添更多火花。而「黃金組合」劉仁植導演、姜銀慶編劇亦會繼續聯手，《浪漫醫生金師傅３》中的「浪漫」和「醫療」情節，一定不會令劇迷失望。

《浪漫醫生金師傅3》預告海報（《浪漫醫生金師傅2》劇照）

曾參演《樹大根深》（Deep Rooted Tree）的韓石圭，出演於韓國國內唯一獲得普通外科、心臟外科和神經外科三項認證的天才外科醫生夫勇周。曾參演《社內相親》（Business Proposal）而再創人氣高峰的安孝燮，劇中飾演的徐宇鎮是位曾被業界唾棄的醫生，但是在金師傅指導下重啟人生成為醫療界新星參演《這是愛情嗎》（Call it Love）的仙氣女神李聖經，飾演一名出身於醫生世家的精英，熱衷與徐宇鎮競爭，卻差點因為手術焦慮症而要放棄做醫生的胸腔外科醫生車恩彩。

韓石圭在劇中飾演韓國國內唯一獲得普通外科、心臟外科和神經外科三項認證的天才外科醫生夫勇周。（《浪漫醫生金師傅2》劇照）

幕後班底同樣陣容鼎盛，「黃金組合」將第三度合作，包括《麵包王金卓求》（Bread, Love and Dreams）的編劇姜銀慶和Lim Hyemin。曾執導《浪漫醫生金師傅》第一及二季、《非常律師禹英禑》（Extraordinary Attorney Woo）的導演劉仁植，和《為何是吳秀才》（Why Her）的導演Kang Boseung聯手執導。