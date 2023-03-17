「美心妹妹」楊鎧凝曬日語N3證書　14歲精通文武係超級資優生

現年14歲的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine），因在2013年擔任蘿蔔糕廣告女主而角爆紅，憑可愛樣貌接下多個廣告及劇集，不過近年她淡出幕前工作，令她有不少時間專注自己的興趣，令她在不同範疇都有出色表演。

5歲的「美心妹妹」楊鎧凝小妹妹（Celine）好可愛！（網上圖片）

Celine妹妹已經14歲了。（Facebook：Celine楊鎧凝）

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不時會在社交平台分享個人生活的Celine，周二（14/3）曬出最近考獲的日語及格證書，帖文中寫道：「白色情人節最好的禮物。Celine之後便會向N2進發Yeah！」根據「香港日本語教育研究會」提供的資料，成功獲得N3能力試驗代表「能夠一定程度上理解日常生活中的日語」，在閱讀方面包括「能夠閱讀和理解日常話題中表達具體內容的文章」、「能夠通過報紙的標題瞭解文章的大致內容」、「在日常生活中，對於難度稍高的文章，通過解釋或改變表達方式能夠理解其大意。」。帖文出街後，不少網民紛紛力讚Celine好叻女，更有眼利的人發現Celine的校服上掛有「風紀」及「班長」的襟章，真是一位品學兼優的學生。

成功通過N3日本語能力試驗。（IG/@celineyeunghongkong）

值得一提的是Celine除了成功考到N3，她還在不同方面獲得優秀的成績，去年11月她於「香港冰壺杯2022」獲得U16冠軍，「ISI香港滑冰賽2022」亞軍，又入選U15壘球港隊，而她解鎖的技能還包括鋼琴、唱歌、芭蕾舞等表演類才藝，真是位超級資優生。

CELINE參加滑冰比賽得獎。（IG：@celineyeunghongkong）

滑冰證書（IG/@celineyeunghongkong）

「香港冰壺杯2022」獲得U16冠軍（IG/@celineyeunghongkong）

Modern Jazz Grade 3（IG/@celineyeunghongkong）

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