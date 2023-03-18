劉馬車大鬧林俊傑演唱會粗口橫飛揚言要打人　出動保安員勸止帶走

林俊傑 (JJ) 昨晚 (3月17日) 舉行了《JJ20世界巡迴演唱會2023》香港站首場演出，劉馬車亦有到場欣賞。不過他昨晚在看演唱會的期間卻與坐在他身旁的樂迷鬧交，更揚言要同對方打架，最後需由大會保安人員勸止和帶他返回應坐的座位。

劉馬車將自己大鬧JJ演唱會事件的片段放上網上公開了事發經過，並寫道：「唉～比咗1600入場睇JJ，點知遇到個衰格呀叔專登玩野、挑釁我，搞到我著哂，差啲同佢打起上黎，然後成晚睇Show嘅心情都無哂了！😡😡」隨即惹來網民熱烈討論。

劉馬車曾自稱「全港最高質YouTuber」。(影片截圖)

從該段影片可見，劉馬車與坐在他隔離的男人發生口角，聽他們的對話得知劉馬車在欣賞演唱會期間想影相拍片，卻遭到對方的阻止。劉馬車於是相當不滿，即鬧爆對方為什麼要阻止他拍攝，又謂：「拎你個身份證出嚟，我依家懷疑你係殺人犯」、「夠膽出嚟同我打過吖」、「出黎隻揪...我郁你...喺門口等你」、 「係你喺度挑釁我，破壞我睇演唱會嘅心情，仲影響埋其他人」說到激動時，兩人更是粗口橫飛，劉馬車更大鬧對方「食屎狗」。

然而，在大會職員查問下才發現原來劉馬車坐錯位，並沒有依然票上座位入座，亂坐的，於是便被請回去原本應該坐的位置。未幾現場保安人員趕至勸止劉馬車，並問他說：「你係咪唔俾面呀依家？」

大批網民就今次劉馬車大鬧JJ演唱會事件議論紛紛，有網民就表示：「自己坐錯位仲咁惡同咁揚」、「支持馬車，幾時到佢上鍾培生擂台」、「煩到喊，普通人唔夠呢啲痴線佬癲實蝕底，呢種人又唔使要面」、「坐佢附近啲人真係慘」、「佢點解會仲有錢買飛睇演唱會？」

劉馬車言行出位。(Youtube截圖)

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