電視廣播丨小股東建議罷免許濤黎瑞剛　TVB批人身攻擊兼抹黑商譽

電視廣播（00511）（TVB）日前發盈警，預期去年錄得上市以來最大虧損，達7.9至8.3億港元。由部份TVB小股東組成的「大台小股東大聯盟」連日於社交平台發文，指TVB管理不善，周五（17日）更發布長達6千字的《改革TVB方案》，提出16項改革建議，當中包括罷免許濤、黎瑞剛、徐敬等6名董事，另建議「解除」助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲於TVB的職務，以及士多的業務發展需作出調整等。

自稱TVB小股東建議罷免許濤黎瑞剛。（資料圖片）

許濤和樂易玲都被自稱TVB小股東要求罷免。(資料圖片)

TVB今午（18日）發出聲明，指過去幾年全球經濟受新冠疫情重擊，TVB不能倖免，集團重視股東的意見及支持的同時，也對於別有用心的人士，發放帶有誤導性的信息抹黑公司商譽，甚至對本集團管理層進行人身攻擊，保留法律追究權利。

小股東建議「解除」助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲於TVB的職務。（資料圖片）

電視廣播（TVB）今日發出嚴正聲明。

聲明全文如下：

市場在過去幾年受著新冠疫情重擊，全球經濟飽受不明朗因素困擾持續下滑，各行各業受盡前所未有的經濟破壞，TVB 也不能倖免。從 2021 年初開始，本集團積極為電視業開啟新媒體道路進行了大型改革，過去兩年，新的管理團隊重新塑造穩健的 TVB 品牌根基，讓 TVB 成功走在新媒體發展路上。在業務發展及經營管理上已經出現了嶄新的、充滿凝聚力及有幹勁的 TVB。

本集團一直非常重視股東的意見和支持，並致力為股東帶來最佳的回報。但對於別有用心的人士，在沒有接觸任何公司管理層的情況下，多次發布有誤導性的信息抹黑公司商譽，甚至對本集團管理層進行人身攻擊，對此，本集團絕不縱容和容忍，將對一切不法行為及不實的指控保留法律追究權利。

「大台小股東聯盟」三名召集人盧俊傑（圖左）﹑高瀚（圖右）及童煒晉（以視像形式參加）曾召開記者會，表達對TVB前景感憂慮。（資料圖片）

「大台小股東聯盟」發表達6千字長文，表達對電視廣播不滿，全文如下：

部份TVB小股東對TVB年年蝕錢表達不滿，並提出共16項建議。（Facebook截圖）