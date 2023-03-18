男同志迷姦命案｜男子約炮疑被落藥致死　31歲衝鋒隊警員被捕

《東張西望》今日（18/3）報道一單在尖沙咀酒店發生的可疑命案，一名25歲的男子暴斃在房間內，該名死者懷疑被人灌下迷姦水而喪命，經警方調查後發現「案中案」。揭發另一單與迷姦水有關的案件，涉案四名男子之間的關係耐人尋味。直至現在警方拘捕一名28歲姓區的廣告從業員，以及一名31歲隸屬西九龍總區，姓陸的衝鋒隊警員。

警方於在尖沙咀酒店發生的可疑命案。（節目截圖）

現警方拘捕一名28歲廣告從業員，以及一名31歲衝鋒隊警員。（節目截圖）

男死者於星期二相約姓區的廣告從業員於尖沙咀一間酒店見面，完事之後廣告男獨自離開，並疑似取走了死者的電話。當天晚上，廣告男利用同志交友應用程式，與一位內地男子到另一間酒店約會，疑似使用迷姦水迷暈內地男子後發生性行為。完事後他馬上聯絡姓陸的衝鋒隊警員，對方來到之後自己就離開現場，而這一位警員亦疑似迷姦了該位內地男子。

區姓男子在同志圈臭名遠播（節目截圖）

過去多次迷姦同志（節目截圖）

案發後網上有人貼大字報。（節目截圖）

節目中亦分別講述廣告男及警員的身份，原來現年28歲的區姓男子，去年於理工大學市場營銷管理理學碩士畢業。案發後網上有人貼大字報，指這名廣告從業員在同志圈臭名遠播，過去多次迷姦同志，或者會在進行親密行為期間偷取對方財物。而陸姓男子雖然經常在社交網站上晒出自己健碩身材，但沒有暴露太多生活中的照片，據說二人於一個公開活動結識並成為好友。

陸姓男子經常於社交網站上晒出自己健碩身材（節目截圖）

二人於一個公開活動結識並成為好友（節目截圖）

該衝鋒隊警員已經被捕（節目截圖）

警方表示案中的男警員將會被停職（節目截圖）

至於被懷疑迷姦的內地男子是一位男性性工作者，透過交友app應約時，疑飲了含有迷姦水的可樂而神志不清，因此與兩位男子先後發生性行為，雖然事後清醒，但就沒有報警處理，不過警方表示案中的男警員將會被停職。警方在涉事房間檢獲多枝迷姦水，而精神科醫生指出服用少量的迷姦水亦有機會致命，因此案中的男死者真正死因仍有待調查。