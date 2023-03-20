專訪｜馬國明被靚湯怨你唔愛我啦？　反覺受落：之前嗰啲冇咁得意

馬國明入行23年，人生有一半時間貢獻於演藝，經歷過大大少少的批評，又曾被取笑是「媽寶」，或是面對「安心事件」，仍保持到初心，或許是他早已摸清這個「圈」的底細！而他事業愛情兩得意，一路走來確實比別人順暢，擁有着很多人沒有的機會！你會認為馬明成功可能是「運氣」？但筆者更願相信，是他努力踏實、知足又常樂的性格造就現在的成功！



馬國明專訪相。(梁碧玲攝)

馬國明篤定表示不會有「婆媳糾紛」 自爆湯洛雯好識制造浪漫

馬國明自幼隨父母移民加拿大，與家人關係親密無間，在馬明眼中媽媽是一位脾氣好、隨和、好說話的人，更自爆有想過與湯洛雯結婚後，把媽媽接回家一起住，甚至用篤定的語氣表示不怕會有「婆媳糾紛」：「因為我阿媽係好鬼容易相處嗰啲人嚟，我阿媽啲性格又係同我好鬼似，又係乜都冇所謂，好少見我阿媽發脾氣，佢咩都笑一餐，所以我覺得『婆媳糾紛』機會唔大。」馬明更笑言自己的「佛系性格」正是受媽媽影響。

當年馬國明媽媽因「安心事件」，被記者打擾，令他相當痛心。（BBC截圖）

馬國明湯洛雯愛得高調，。（IG：@kennethmkm）

不過如此隨心的性格，反而曾被女友靚湯「詐型」不在乎她，搞到馬明哭笑不得：「可能我又太佛系，有時佢會話你都唔緊張我嘅，你唔愛我啦？」在無前設底下，突然吐出一條令人如此難答的問題，有讀者可能覺得女方有點無理取鬧，但在馬明眼中，這反而是一種可愛的行為：「我覺得佢係幾得意嘅，之前嗰啲（女友）冇咁得意嘅，冇咁突然問我一句，係無啦啦嗰隻！」

兩位好襯！（湯洛雯IG）

幸好馬明搵到摯愛，同湯靚幸福生活落去。（梁碧玲攝）

又大讚靚湯好識浪漫：「我比較悶啲個人，佢比較識得氹佢另一半開心，我唔係好識嘅，我係簡單啲，唔識花咁多心思去做，咁佢又叻啲，變咗而家互相遷就下，咁間唔中又會識做啲嘢，佢有時會畫啲畫仔比我，無啦啦又會畫幅畫仔，咁係幾開心幾sweet，唔係話買啲好鬼重嘅禮物，可能用手畫啲嘢，咁又幾特別，雖然好似全日都冇乜嘢，好平淡，但其實送個咁嘅小禮物比你，又會覺得全日好似好精彩咁！」。

馬國明被靚湯怨你唔愛我啦？ 反覺受落：之前嗰啲冇咁得意（梁碧玲攝）