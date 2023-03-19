隱形戰隊｜劉佩玥一樓一鳳造型性感誘惑　陷險境慘遭霸王硬上弓

無綫劇集《隱形戰隊》上周劇情再爆新個案，兩名恐怖分子巴翼（廖家爵飾）及馬雷（李偉霆飾）一出場便連環殺人，甚至當街當巷下手，甚有張力。進入第三周（11-15集）劇情亦繼續精彩，本周將有三大重要單位陷入極大危機，分別為Shadow（劉佩玥飾）、 Cool Sir（陳山聰飾）一家、 以及寶寶（唐詩詠飾）。

第十集Ending位好緊張。

今日，無綫於社交網釋出兩條預告片率先睇，其實在劇集正式開播前的宣傳片中，已釋出阿Moon險遭強暴鏡頭，今次官方再推出加長版，以剝洋蔥式手法逐步讓觀眾接近真相。明晚第11集劇情講述，為了追查恐怖分子巴翼及馬雷，Shadow與辛Sir（吳家樂飾）分別「喬裝」一樓一鳳及唐樓住客近距離埋恐怖分子身進行調查，Shadow亦因惹火「一樓一」打扮惹禍。預告所見，身穿V領性感絲質睡衣的Shadow風騷返回單位，就在準備關門之際，巴翼強行登門造訪表示要「幫襯」，大感慌張的Shadow為了力保「一樓一」身份免穿煲，情急智生以月事作借口企圖脫身，最終當然難敵「霸王硬上弓」的巴翼，被捉實兼遭整個人拋在床上，情況危急。

阿Moon一樓一鳳造型性感亮麗。

今次阿Moon再度大晒逆天長腿，不但修長度讓人羨慕，就連白滑度也備受關注，加上角色性格討喜，劇集熱播後成功入屋。問到阿Moon長腿成為劇集亮點心情，她開心地感謝大家喜歡，還大方分享美腿兩大心得，就是適當運動及飲水：「其實我細個唔係好高，我記得我低年班時都係排前面嗰幾個，直至去到大約中四先至突然開始長高，我諗都關我鍾意運動事。因為以前有打排球，我又好鍾意跑步，所以我覺得做運動同成日飲水都會令到個腳形靚啲。」

Moon補充指多散步亦對保持靚腳形有幫助：「我食完飯之後都會去行吓，就算依家揸車，都會去公園或者山度行，所以我覺得適量同適當嘅運動，都會對身形有幫助。」至於為何經常拍外景都能保持白滑皮膚，Moon透露除了要做好防曬，注意飲食亦很重要：「唔好成日食啲好濃味、或顏色好深嘅食物，味精唔好食咁多，同埋最緊要保持身心開朗，飲多啲水就Ok架喇。」談到明晚Shadow身陷險境一幕，Moon透露拍攝時其實有一定難度：「因為個廠真係好凍，同埋張床唔係床嚟，係一嚿好硬嘅嘢上面有啲被鋪。我同我對手廖家爵對戲時，佢都好緊張，因為驚整親我。我覺得呢類戲最緊要演員之間有溝通同信任，所以我哋最後都好順利完成。」

阿Moon聽晚陷入危機。

另一條預告片亦極盡視覺震撼，Cool Sir媽咪淑珠（蘇恩磁飾）、姐姐顧晨麗（樊亦敏飾）、外甥女珊珊（伍樂怡飾）在準備為茶餐廳關門期間，遇上突然殺入大廈胡亂開槍掃射的悍匪，晨麗與珊珊頓時嚇得拔足狂奔，並與淑珠、其他食客及在大廈中活動的途人齊齊成為人質，珊珊期間嚇至花容失色，氣氛緊張。