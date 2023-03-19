廉政狙擊丨黃宗澤自爆加料拍床戲　蔡思貝扮半裸疑穿崩露喱士Bra

無綫熱播劇《廉政狙擊》將進入結局周，而之前在內地播出後引發熱議的床戲，亦將於明晚（20 日）的第二十一集播出。劇情講述已與子峰拍拖的曉山（蔡思貝飾）因有感子峰「感情遲鈍」遲遲沒有進展，同時子峰母親群姐（黎燕珊飾）亦心急抱孫，遂拉埋「未來新抱」夾計灌醉子峰，令二人米已成炊，子峰翌日被曉山的鼻鼾聲吵醒後，才發現自己酒後亂性。

在TVB發放的官方照片中，黃宗澤半裸躺在床上，被蔡思貝胸壓攬到實，但明顯出現「穿崩」位，原來蔡思貝只是扮半裸，胸旁位置有疑似除下肩帶的喱士碎花邊胸圍，應該是動作太大不小心將被掀開「露餡」。該場床戲其實是黃宗澤（Bosco）與導演即興「度」出來，Bosco 早前與王浩信接受電台節目訪問時，便自揭臨時要求加床戲背後真相：「其實劇本本身冇嘅，只係有類似嘅嘢，咁我就同導演講點樣場戲可以好睇啲，因為套劇太沉重，但我覺我屋企嘅戲可以輕鬆啲，因為有個搞事嘅阿媽，又有個傻大姐蔡思貝。我哋係咁傾係咁傾，講到話我阿媽成日好想我成家立室，我就話不如個阿媽同未來新抱夾計去搞呢件事出嚟啦，導演聽完都覺得好新鮮，仲話:『好少咁拍喎，不如試吓』。之後導演就返去寫咗出嚟。」

子峰對於自己阿媽無啦啦話要慶祝勞動節好愕然。

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Bosco 續指去到拍攝現場都有繼續為該場口「加料」：「我加咗做節嗰 part，我問:『咁好餸嘅？發生咩事？』跟住就度咗話不如勞動節，勞動節都做節？都幾得意吖！」說畢節目主持阮兆祥等隨即笑到碌地。Bosco 再說：「其實醒番嗰幕都係臨時度出嚟，我哋都係想大家睇咗覺得好笑。」

在TVB官方發有的照片中，蔡思貝疑走光露Bra邊。

畀曉山鼻鼾聲嘈醒嘅子峰，初初醒番時一頭霧水。

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Big Boss Martin唔止一人

除了屠敏（胡定欣飾）的真正身份—洛子欣將愈來愈公開外，「Martin」真身亦會曝光。除了韋繼明（王浩信飾）、ICAC 章 Sir（譚俊彥飾）Z難金亦一直懷疑卓廷光（黃智賢飾）在 O 記及 ICAC 均有人助其在受查期間甩身。為將卓廷光繩之於法，章 Sir 召開特別行動組，與子峰（黃宗澤飾）及小黃（戴祖儀飾）秘密展開調查，三人事後得悉 ICAC 中一直-有化名「Martin」的人與廷光內應外合，並鎖定黎主任（胡渭康飾）為最大嫌疑人。但原來事情並非眾人想像般簡單，卓廷光等人口中的「Martin」原來並不止一個人，牽涉者真實身份更是超乎想像。

章 Sir 召開特別行動組，與子峰及小黃秘密展開調查，誓要找出 Martin 真 身。

這邊廂 ICAC 為捉拿卓廷光全速前進，另邊廂一心要向卓廷光報冧樓之仇的屠敏亦快馬加鞭，屠敏先約自殺不遂的繼明到放滿冧樓亡靈的佛堂，苦勸對方振作之餘並順道表露子欣身份，最終繼明決定力撐屠敏，辭掉 O 記職務並利用好友以凡（吳卓羲飾）埋卓廷光身邊打探線索。繼明最終雖然得逞，但因深謀遠慮的卓廷光一直對其抱有懷疑，繼明數度身陷險境。