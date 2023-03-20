李多海前男友李易峰因嫖娼星途盡毀　SE7EN曾與朴寒星拍拖12年

曾演劇集《大話妹》的韓國女演員李多海，今日（20日）宣布與男歌手SE7EN的婚訊，廣受外界及粉絲祝福。同樣38歲的李多海和SE7EN於2016年被「韓國最大狗仔」Dispatch影到約會照後大方承認戀情，由於兩人從來未曾在工作上有過交集，因此當時認愛令外界大感震驚。



李多海、SE7EN今天宣布婚訊。（IG/@leedahey4eva）

事實上，李多海雖然與不少男演員合作，但緋聞對象不多，公開的戀愛只有一段，至於SE7EN更加是緋聞絕緣體，唯一公開過的女友是曾拍了12年拖的女演員朴寒星，因此是外界一致認為的長情男代表。

SE7EN是外界一致認為的長情男代表。（IG：@se7enofficial）

2003年出道的SE7EN，早於2002年就已經與朴寒星拍拖，不過兩人一直都是秘密戀愛，直到2009年時因為一張寫上「戀愛中六周年」的親密照片被公開而令戀情曝光，當時兩人曾被外界視作娛樂圈金童玉女，亦被相當看好會步入禮堂，可惜兩人於2014年分手，結束12年的戀愛。兩人的分手導火線，有指是2013年SE7EN被爆當兵期間被指去揼邪骨。

SE7EN在和李多海（左）拍拖前，曾與朴寒星（右）相戀長達12年之久，可惜戀情於2014年告吹；而朴寒星和李多海亦同樣是建國大學的前後輩。（網上圖片）

SE7EN早於2002年就已經與朴寒星拍拖，不過兩人一直都是秘密戀愛，直到2009年時因為一張寫上「戀愛中六周年」的親密照片被公開而令戀情曝光。（網上圖片）

與朴寒星分手兩年之後，SE7EN於2016年承認與李多海的戀情，但卻因為他的「揼邪骨事件」令李多海惹來閒言閒語，他為了護花而堅決澄清當年的醜聞真相：「我一直以為任何事都會隨時間流逝，總有一天真相會浮出，但我錯了。」他表示由於當時本來想去的另外兩間傳統按摩店已經關門，所以才會去到最後一間按摩店，沒想到進入了一間盲人按摩店，不過他意識到這個地方會容易惹人誤會之後，就已經隨即離開：「我絕對沒做大家所想不好的事，連那種意圖都沒有。」當時軍方展開一個多月的調查，最終判定他「擅離職守去按摩房及損壞軍需品」，雖然輿論傷害已經造成，但他的誠意打動了不少網民，並對兩人的戀情送上祝福。

李多海和李棟旭合作拍《大話妹》後傳緋聞。（《大話妹》劇照）

至於李多海，則曾經先後有三位緋聞男友，包括李棟旭、潘瑋柏和李易峰。其中最經典的必定是2005年合作拍《大話妹》的拍檔李棟旭，當時有指兩人有不少情侶用品，甚至女方多次出入男方家，但兩人堅稱只是好朋友關係，直到2014年再合作《Hotel King》，更令外界深深感受到兩人其實只是關係極好的好朋友。李多海與潘瑋柏於2009年拍MV傳出緋聞，但兩人同樣表示只是好友關係。

李多海於2014年再與《大話妹》男主角李棟旭合作劇集《Hotel King》。（網上圖片）

李多海唯一一個肯定的前男友，是比她小三歲的內地男星李易峰。她於2012年拍中韓電視劇《愛的蜜方》時與當時的劇中男二李易峰秘密撻着，據悉當時李多海獲男方力追，對方甚至為了她苦學韓文，經常飛到韓國探她，不過最後據悉因為身份和經濟上的差異導致兩人分手。2014年李易峰在《快樂大本營》上自行公開這段戀情，又表示當時真的感受到什麼叫心碎：「現在已經分手，當時是她提出的，剛分手時我完全不能接受，還去了韓國找過她，但沒能挽回。」直到去年李易峰因嫖娼事件事業受到重創，兼被內地娛樂圈全面封殺，令這段戀情再次被提及，李多海更獲不少網民大讚有眼光，當年分手分得好。

李多海曾經與內地男星李易峰秘密戀愛。（網上圖片）

李易峰去年因嫖娼事件星途盡毀。（李易峰微博圖片）