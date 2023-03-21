譚詠麟陳百祥72歲高齡瑞士挑戰滑雪　舉手指公踢腳開心笑活潑自信

現年72歲的「校長」譚詠麟年紀雖長，依然有心有力，常外出相約朋友聚會旅遊，玩到不亦樂乎。近日好友林敏驄於西九文化區開騷，譚詠麟沒有到場，遭林敏驄狂寸，場面搞笑。

林敏驄日前開騷狂寸缺席的譚詠麟。（林迅景 攝）

譚詠麟之所以沒有現身好友演唱會，原來是因約了另一好友「阿叻」陳百祥到瑞士滑雪，陳百祥太太黃杏秀亦有隨行。譚詠麟於微博曬出多張照片，他到達瑞士後先在雪山下舉杯飲Welcome drink（迎賓酒），在獨立雪屋居住，毗鄰氣勢磅礴的雪山，景色優美，陳百祥與太太更從窗戶伸出頭來打招呼拍照。譚詠麟曬出雪屋內觀，屋內十分闊落，擺有長梳化和長餐桌，能與多人聚餐；雪屋內設有桑拿室，牆上有掛畫，又靚又舒適。

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一行人休息過後便迫不及待要去滑雪。譚詠麟和陳百祥在當地嚴寒天氣下身穿全套滑雪裝，戴上頭盔和護目鏡，包得密實，仍難掩興奮心情。未上山前，陳百祥先開心舉起手指公，看來相當有自信。

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及後他們坐纜車上山，到達滑雪地點後，陳百祥脫下護目鏡，露出臉龐合照；另一張相中又張開雙臂，姿勢富有喜感。譚詠麟則手持滑雪杖，在雪地上舉腳大騷滑雪板，非常活潑。

譚詠麟和陳百祥同年出世，兩人已達72歲高齡，但仍然精神奕奕，幹勁十足，陳百祥雖然一頭銀髮，但絲毫不顯蒼老。譚詠麟亦身材健碩，平時靠跑山、踢足球、健身維持好體態。

譚詠麟日日做運動！（譚詠麟微博圖片）

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