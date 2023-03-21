經典綠葉鄧汝超離開TVB做音響工程師：當時蝕過百萬仲欠銀行錢

前無綫資深藝人鄧汝超昨日（20/3）現身銅鑼灣出席活動，久未露面的鄧汝超（藝名宇昭）接受《香港01》受訪時透露現正處於半退休狀態，自嘲六十幾有多，過多幾年便七十歲：「其實我離開咗無綫之後，我就發展自己錄音室事業，但好景不常，隨著科技進步，之後就好少人用錄音室，因為一部電腦就搞得掂，變咗我蝕咗好多錢，後來我就放棄咗，轉到去一間連鎖式嘅卡拉OK做音響工程師。」



鄧汝超雖然經歷生意失敗，不過他覺得人生總會經歷失敗，他說：「2005年離開TVB，跟住開始經營錄音室，之後做咗幾年，到2010年我諗蝕嘅錢都有過百萬，仲有爭銀行錢，無所謂啦，人生總有起跌，開心就可以喇。」

鄧汝超透露依然處於單身狀況，未曾結過婚。（梁碧玲攝）

宇昭就解釋如何從一名藝人成為一名音響工程師：「事緣係我未入行做演員前，我係喺無綫做幕後工程維修，之後透過考訓練班加入咗無綫做演員。（之後點解唔做演員？）因為都拍咗咁多年嘅戲，見自己都未曾出去闖過，於是就出去做自己喜歡嘅事，就係出咗去搞錄音室，本身我好鍾意唱歌，所以當時係好投入去搞呢門生意。」

鄧汝超表示仍有戲癮。（梁碧玲攝）

被問到為何不做歌手？宇昭無奈表示：「原本我諗住入呢行做到咁上下就去做歌手，當我做咗兩年之後，我見到嗰年有新秀歌唱比賽，於是我就走去藝員部表明我想報名參加，當時嗰位高層就話梗係唔得，仲話自己人參加，外界啲人會話我哋造馬。我聽到呢個答案之後，我就死咗條心，就係咁一路就係咁演戲，直到十幾前就冇再演戲。不過有時都會有人搵我客串演出，我都會參與吓，始終我而家都仲有做音響生意，時間就到都會去玩吓。」