TVB收視｜榜首《隱形戰隊》最高23.7點　僅高《中年好聲音》0.1點

無綫公布上周（13日至19日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，無綫翡翠台劇集《隱形戰隊》集劇情、動作、性感及懸疑於一身，第二周劇情更加引人入勝，跨平台直播收視最高23.7點（153萬觀眾），升0.3點，高踞上周收視榜首位置。資訊節目《東張西望》最高收視23.3點（150萬觀眾）；處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視22.2點，（143萬觀眾）；《廉政狙擊》最高收視21.1點（136萬觀眾）。飲食節目《健康必殺食》最高收視13.4點（86萬觀眾）；旅遊資訊節目《請1日假去旅行》最高收視15.2點（98萬觀眾）。



劉佩玥穿上小背心，把傲人的身材表露無違。(《隱形戰隊》截圖)

旅遊資訊節目《請1日假去旅行》最高收視15.2點（98萬觀眾）。（截圖）

周六晚播出譚耀民、張繼聰主演的電影《逃獄兄弟》，最高收視17點（110萬觀眾），升0.9點；紀念哥哥張國榮逝世20周年的特備節目《永遠寵愛 張國榮》最高收視11.9點（77萬觀眾），升0.7點。周日晚《中年好聲音》進入「故事之歌」主題及十強誕生，最高收視23.6點（152萬觀眾），升1.4點。昨晚年紀最大歌手吳大強，被評審郭偉亮批評表現，令大家都關心他晉級機會。緊接播出的《香港飯局》最高收視14.6升1.6點，（94萬觀眾）。

《東張西望》收視成績不錯。(電視截圖)