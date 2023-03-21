花書生熱愛史 | 「三秒朴寶劍」厲雲首演男主　辛叡恩扮可愛亮相

準備好入住高顏值古代民宿了嗎？由人氣女星辛叡恩、三大新生代上位男神厲雲、姜勳和鄭乾柱攜手主演的韓劇《花書生熱愛史》昨晚（20日）開播。

《花書生熱愛史》由人氣女星辛叡恩、三大新生代上位男神厲雲、姜勳和鄭乾柱攜手主演。

改編自同名網路小說，韓劇《花書生熱愛史》以古代民宿為背景，講述打破既有觀念的「二花院客棧」女主人尹端午（辛叡恩飾）和懷有不可告人秘密的房客「花美男三人幫」：高冷武科生姜山（厲雲飾）、花花公子金時烈（姜勳飾）、名門之後鄭有夏（鄭乾柱飾），合力解開十三年前的神祕謎團，以及圍繞四人的心動羅曼史。

「電捲棒惡女」辛叡恩。

獲封肌肉版寶劍

《花書生熱愛史》集結最當時得令的「電捲棒惡女」辛叡恩，以及三大新生代大勢男演員，其中人稱「三秒朴寶劍」的厲雲更是首度擔正演出！現年24歲的他早於2017年透過韓劇《愛情的溫度》出道，並憑藉《解讀惡之心的人們》奠定演員地位；不過最令人關注的是他酷似男神朴寶劍的臉蛋，韓國網民更指他是「肌肉版寶劍」，堪稱天使外貌和魔鬼身材的綜合體！

人稱「三秒朴寶劍」的厲雲首度擔正演出。

主演韓版《想見你》

劇中飾演典型花花公子「金時烈」的姜勳以《衣袖紅鑲邊》「洪國榮」一角走紅，還獲頒該年度MBC演技大賞男子新人獎，演出漸受肯定；去年他更獲選出演韓版《想見你》莫俊傑（原角由施柏宇飾演）一角，人氣有望再創高峰！至於擁有187cm的鄭乾柱則是「偶像劇御用演員」，過去不但主演人氣漫改劇《偶然發現的一天》、也曾客串《女神降臨》，外型溫暖的他將在劇中飾演觀察力強、心思細膩的名門書生鄭有夏，並在住宿期間與三人建立了可貴的友情。