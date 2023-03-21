Harry Styles首爾開騷勁多星級粉絲　BLACKPINK成員Rosé攬實合照

英國組合One Direction出身的男歌手Harry Styles現正舉行亞洲巡迴演唱會《Love On Tour 2023》，昨晚（20日）他去到韓國首爾開騷，由於是他第一次在韓國開演唱會，因此吸引大批星級粉絲入場觀看一睹偶像風采，BLACKPINK成員Rosé更成功集郵，興奮到馬上放上Instagram曬命！



（IG：@harrystyles）

Harry Styles的演出場地奧林匹克體操競技場能夠讓15000萬名粉絲入場，他唱足100分鐘便帶來《Music for a Sushi Restaurant》、《Golden》、《Adore You》及《Keep Driving》等多首經典作品。BLACKPINK成員Rosé在Instagram上載一段自己和Jennie在台下興奮跟住唱的片段，又曬出她和Harry Styles在後台影的合照，並說道：「多謝Harry Styles來到韓國！」

Rosé在Instagram上載一段自己和Jennie在台下興奮跟住唱的片段，兩人睇到好投入。（IG：@roses_are_rosie）

Rosé曬出她和Harry Styles在後台影的合照。（IG：@roses_are_rosie）

同時亦有多位韓國藝人被目擊現身台下睇騷，包括BTS防彈少年團成員RM、V、SUGA與Jungkook、Monsta X成員亨元、aespa成員Karina與Winter、NU’EST成員Ren、柳俊烈、李東輝及朴炯植等。