模範的士2 | 表藝珍19歲成最年輕空姐　棄筍工1日搭8次巴士試鏡

「彩虹運輸」再度傳來喜訊！由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的韓劇《模範的士 2》收視報捷，除了吸引超過三百萬名韓國觀眾同步收看外，劇集更在第八集創下全國16%、首都圈17%，打平上季最高收視紀錄，成績令人鼓舞！近日劇情發展到金道奇（李帝勳飾）疑似發現犯罪集團室長溫河俊（辛載夏飾）的秘密身份，二人無聲對峙、緊張氣氛令人窒息，有望刺激收視再下一城！

由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的韓劇《模範的士 2》收視報捷，第八集創下全國16%收視。

拍檔大讚神還原角色

要數《模範的士 2》的精彩看點，除了金道奇以惡治惡令人看得痛快，安高恩（表藝珍飾）和他組成的「金安CP」也應記一功！近日二人假扮夫妻智破房地產諮詢公司的陰謀，不但獲觀眾大讚表現甜蜜自然，也讓人驚嘆表藝珍的出色演技！

，安高恩（表藝珍飾）和金道奇（李帝勳飾）組成「金安CP」。

「張代表」金義聖便曾經透露她和劇中角色極為相似：「高恩很有魄力的面貌，那種剛強、內心堅強的樣子，跟藝珍本人很像。」拍檔李帝勳也大讚她個性善良：「她不僅讓大家感到自在，性格也很灑脫；比起跟其他女演員對戲，我跟藝珍合作時更自在和愉快。」

李帝勳也大讚表藝珍個性善良、

棄高薪厚職轉戰幕前

《模範的士》「安高恩」一角原定由女團APRIL成員娜恩出演，後來她因捲入爭議而宣布退出，臨時頂上的表藝珍卻深得觀眾歡心，還被大讚演技更好！近日更傳出她有望夥拍新晉男神金永大主演漫改韓劇，工作量持續大增。

表藝珍是臨時頂上。

表藝珍以十九歲之齡成為大韓航空最年輕空姐的事蹟也為人津津樂道。過去表藝珍曾在《我獨自生活》憶述放棄穩定工作、轉戰幕前的原因：「我自己也想過，如果要做十年（空姐），感覺會喘不上氣，我想我不能就這樣活下去，這不是我想要的未來，我到底喜歡做甚麼呢？想著想著，就對演員這個職業產生了興趣。」為了實現夢想，她試過一天乘搭八次巴士到處投遞履歷、接連經歷了數十次的試鏡失敗，當時就連家人也大力反對，她說：「我對父母說，（不做演員）我會後悔的；（現在他們常常在電視看到你吧？）對，所以他們說我辭職很正確，哈哈。」

表藝珍放棄穩定工作、轉戰幕前。

南宮珉夢幻客串

過去李帝勳曾兩度客串由南宮珉主演的超人氣韓劇《金牌救援》和《千圜律師》，當時就有不少觀眾留名等睇好戲之人的世紀合作，李帝勳也在《千》劇花絮許願二人能夠在《模範的士 2》同框演出！在近日釋出的第九集預告中，南宮珉便以《千圜律師》千智勳一角亮相，隨即引發網民熱烈討論，被指是「最強客串」、「夢幻合體」！昨日亦有消息傳出憑《The Penthouse》系列勇奪大賞的「世一惡女」金素妍將會現身大結局，各位劇迷可以期待了！