邱鋒澤大讚Anson Lo跳舞吸引盼合作　大爆同Edan打邊爐趣事

台灣男團五堅情團長邱鋒澤今日（21日）現身「譚仔三哥米線」為新品宣傳，吸引近百粉絲到場支持，人氣不俗。邱鋒澤以一身黑色裝扮亮相，同大家揮手比心心，非常親切。本月初剛剛與團友完成兩場演唱會，短短半個月再度襲港，他也相當興奮：「心情這次比較放鬆，因為沒有上台表演的那種緊張，所以真的很開心，來享受整個香港的文化跟氣氛。」



邱鋒澤身穿黑色皮褸牛仔褲，型格隨性。（梁碧玲攝）

難得來港，原本邱鋒澤打算同好友呂爵安（Edan）飯聚，奈何對方正與盧瀚霆（Anson Lo）在日本拍戲：「本來今晚看要不要找他吃飯，我們之前有聊過，可是我知道他在日本，所以可能下一次。」提及是否想同Anson Lo合作，邱鋒澤就大感期待，更讚道：「每次看他的跳舞都覺得好吸引人，可是我相信他們也非常的忙，當然這是一個許願，如果看到檔期可以的話，那應該會非常好玩。（battle唱跳？）不能battle，我會輸得很慘的！就是希望可以從他身上學更多。不止是他，我覺得是mirror所有成員，大家都有各自的強項，也知道他們前幾天剛發了新歌，非常好聽。」

因明日就會離港，邱鋒澤透露今晚可能行街、看夜景或者博物館。（梁碧玲攝）

早在2021年，邱鋒澤就同Edan合作了粵語單曲《一表人才》，去年又推出《平分安息》，反響不俗，因此他也希望可以再推廣東歌：「之後有機會的話會挑戰看看。因為我的廣東話在錄音室有點硬背的，我可以聽一點點，但真的講我沒有辦法講，因為我沒有對象可以一直練習，所以我希望可以多來香港，每次來的時候就學多一點點，一步一步，慢慢來。」他笑指單隻字自己尚明，但一對話就完全不懂，更透露之前同Edan、花姐打邊爐的趣事：「我們那次做了一個測試，他們兩個講廣東話，看我聽不聽得懂，然後就bababa……我完全聽不到，還是需要一個很長的時間。」

邱鋒澤與粉絲玩遊戲。（梁碧玲攝）

對於今年的計劃，邱鋒澤指：「希望今年有機會來香港開我個人的演唱會，做一個巡演，如果可以的話第一站有可能是香港，可能年底的時間。」至於地點，邱鋒澤表示尚在溝通中：「心目中的場地是紅磡，但是我覺得現在我個人的能力還需要再努力一下。」此外，團隊方面也有新動向：「我們五堅情最近在籌備一個我們自己的節目，讓觀眾看到我們五個人在一起的畫面。除了我個人專輯，就是九澤CP還有五堅情的新歌，現在在努力當中，希望不久後跟大家見面。」

邱鋒澤笑指這次來吃吃喝喝，心情很輕鬆。（梁碧玲攝）