陳葦璇爆As One時期兩年收入只得四萬　目標登上Super Bowl表演

陳葦璇去年加入環球唱片成為旗下女歌手後，推出第一首派台作《一個傻瓜一個啞》奪三台冠軍寶座，成績非常之好，近日積極宣傳新歌《高敏族》的她日前登上YouTube頻道「OyanSAYS」，分享自己一天的忙碌行程，包括在公司開會、試衫、健身、駁髮和拍跳舞影片等等，又自爆原來當年As One女團成員時期兩年來的收入非常之少。



陳葦璇登上YouTube頻道「OyanSAYS」。（YouTube：OyanSAYS）

陳葦璇於2015年以本名「嘉茵Kayan」身份中途加入As One，隨即憑一首《Candy Ball》聲名大噪，更威到代表香港歌手遠赴韓國音樂節目打歌，她透露最難忘的是當時能夠與少女時代隊長太妍站在同一個台上：「我第一次去（韓國）嘅時候，嗰個舞台係咁啱少女時代出《Party》嗰首歌，我好鍾意太妍，佢就喺我前面，好開心！」

《Candy Ball》絕對是As One最成功的作品。（網上圖片）

2015年，As One四位成員獲邀登上韓國音樂節目《SHOW CHAMPION》表演。（網上圖片）

同場更有少女時代。（網上圖片）

然而，As One於2017年突然解散，葦璇於這段時期的收入竟然只得四萬蚊：「佢要儲齊（整體）個啲收入先出糧，同埋當時冇底薪嘅。」

葦璇透露自己在As One兩年來只有四萬蚊收入。（YouTube：OyanSAYS）

精通中國舞、拉丁舞、爵士舞和街舞等舞蹈的葦璇，由出道前參加歌唱比賽、到正式出道多數表演都以跳唱為主，加盟環球唱片後的第一首歌《一個傻瓜一個啞》卻是慢歌，她笑言是因為未試過想尋求突破：「我以前連歌唱比賽都好驚唱慢歌，我會震，但係嗰次錄音雖然錄咗14個section係咁唱係咁唱，所以呢首歌都令我冇咁驚慢歌。」

陳葦璇去年加入環球唱片成為旗下女歌手。（YouTube：OyanSAYS）

葦璇對於歌手路非常堅持。（YouTube：OyanSAYS）

她又表示很感謝父母對自己在演藝圈發展的支持，講到自己事業上的目標，她笑言雖然很遙遠，但都很希望可以有一日登上Super Bowl表演：「每次諗下都會好開心，個氣氛好正！」

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