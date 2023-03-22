余思霆比堅尼浸溫泉　金剛自揭戀愛瘡疤：成日睇啲好靚好索咪瀨嘢

由余思霆及金剛主持的旅遊節目《請1日假去旅行》，將於本周四及周五晚播出「台北篇」。為迎接「下水禮」，思霆做足準備帶定兩套不同款式的泳衣展示美好身段，先是穿上白色比堅尼浸溫泉，之後再以黑色比堅尼top配運動短褲上陣玩滑水。令人驚艷的是，思霆的滑水英姿相當吸睛，擁有一雙修長美腿的她在滑水板上表現自信兼有型有款；相反全程未出發先喊驚的金剛，即使坐在橡皮艇上還是瘋狂尖叫兼嚇至面容扭曲，與思霆相映成趣。



余思霆滑水騷長腿。

余思霆玩滑水前先嚟大晒驕人身材。

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是次旅程亦演變成金剛的「自爆」之旅，除了自揭戀愛瘡疤，又大晒香港觀眾久違了的「金剛話」，先後將高科技、桃花、工廠、主角及雞子說成「膠」科技、「頭」花、工「腸」、主「腳」及「基子」，令思霆哭笑不得。金剛的自爆戀愛之路由大稻埕的月老廟開始，事緣金剛先是戲弄思霆著其拜月老求姻緣，其間遭思霆反叫金剛祈求「挽回感情」，金剛聞言即說：「對我嚟講過去就過去，好似白紙一張咁架咋！」

思霆自己一個走去浸溫泉。

大騷完美身材。

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之後思霆品嚐精緻甜品期間被紫色的糕點吸引，金剛見狀即意有所指謂：「呢啲咪就係膚淺咯，成日睇靚好，你睇我瀨嘢幾多次，嗰啲好靚、好索呀咪瀨嘢咯，你好似都係喎！」語畢即指自己與思霆「同病相憐」，相當Juicy。之後金剛與思霆介紹特色歎啡店時，遭思霆突然發問：「你帶過幾多個女仔嚟呢度？」金剛聞言急忙辯稱：「兩個啫，我以前好專情嘅」，過了一會又急忙更正謂：「我依家都好專情！」與思霆一唱一和的金剛，在台北甫會合思霆，即馬上嫌棄女方「冇新鮮感」。

雖然只有三日兩夜，但二人是次行程相當豐富，先後到訪台北著名景點大稻埕、寧夏夜市、特色手信店雲集的永康街、北投溫泉勝地、特色地道小食店及CP值超高的火鍋店等，另外更抽空歎Spa及玩滑水，當中有食店更連續五年獲米芝蓮指南必比登推薦，無論賣相及味道均令兩位主持嘖嘖稱奇，值得期待。

金剛喺月老廟度原本想拎思霆嚟開玩笑,點知畀思霆玩番轉頭,搞到金剛 忍唔住自爆。

金剛自揭戀愛瘡疤：「好靚好索呀咪瀨嘢咯。」