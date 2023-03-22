傳與尊尼事務所女社長不和　瀧澤秀明離巢開公司疑與舊東家打對台

現年40歲的瀧澤秀明，去年11月辭退尊尼事務所（Johnny’s）副社長及子公司Johnnys' ISLAND社長一職，不少網民都繼續關注其動向，以及推測他有機會自立門戶，不過一直都沒有準確的消息。昨日（21/3）瀧澤秀明在各大社交網站宣布成立娛樂公司「TOBE」，並為此招兵買馬：「去年11月開始就處於放空模式，今年才真正開始思考自己究竟能擔任何種角色，因為有大家來自四面八方的意見與支持，讓我決定再度展開全新的娛樂事業。」

瀧澤秀明，去年11月辭退尊尼事務所（Johnny’s）副社長及子公司Johnnys' ISLAND社長一職（Pinterest）

瀧澤秀明成立新公司。（Twitter/@TOBE OFFICIAL）

瀧澤秀明於1995年出道是尊尼事務所旗下藝人之一，17歲憑電視劇《魔女的條件》而走紅。2018年他退出幕前，在尊尼事務所創辦人喜多川欽點下，成為子公司「JOHNNYS' ISLAND」的社長。隔年，喜多川離世前更推舉瀧澤秀明做其接班人，讓他擔任事務所副社長。他上任後大展拳腳，2020年推出由6人組成的「SixTONES」跟9人組成的「Snow Man」兩隊男團，不過去年十月底盛傳他與現任女社長藤島Julie景子鬧不和，因此離開效力27年的事務所。

藤島Julie景子為現時尊尼事務所社長，被指與瀧澤秀明不和。（微博圖片）

6人組合「SixTONES」（IG/@sixtones_official）

9人組合「Snow Man」，憑電視劇《被擦掉的初戀》、《silent》走紅的目黑蓮正式組合成員之一。（IG/@snowman_official_j）

瀧澤秀明離巢後，馬上開通各大社交網站與網民互動，以「冒險家」自居，不時曬出到火山探險的照片，又與同樣離巢的山下智久、錦戶亮、赤西仁等人互動，當時就有網民推測瀧澤秀明將會亮起爐灶並於他們合作，不過瀧澤秀明就在Twitter否認：「新公司？什麼回事？我只想放假，一大早便嚇我一跳。」

瀧澤秀明離巢後以「冒險家」自居（IG/@h.takizawa_official）