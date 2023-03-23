Race黃婉佩網上地產平台在美國成功上市　2R姊妹重聚狀態更勝從前

前女子組合2R成員Race（黃婉佩）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。而Race亦由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda創辦網上地產平台Ohmyhome，多年來積極經營，搞得有聲有色。日前公司在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市，Race與Rhonda在紐約地標之一華爾街銅牛（Charging Bull）前影相留念，家姐黃婉君（Rosanne）亦有親身到場支持！



日前公司在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市，Race與Rhonda在紐約地標之一華爾街銅牛（Charging Bull）前影相留念。（IG@missracewong）

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相中所見，Race與妹妹Rhonda身穿橙色制服，站在華爾街銅牛前擺Pose影相，而Rosanne亦有現身為兩個妹妹撐場，分享喜訊！雖然2R已淡出幕前多年，但兩姊妹都保養得宜，樣貌零變化，狀態更勝從前！據知Ohmyhome以每股4美元的價格發行 380 萬股普通股，公司提供物業服務，近年Race與妹妹Rhonda將生意搞得有聲有色，兩人更成為新加坡近年最具代表性的創業女性之一。而Race與老公David Loh婚後定居新加坡，有指他們一家住的豪宅估計市值超過1億港元！

Race在新加坡的豪宅估計市值超過1億港元，單單是花園已經逾3000呎。（IG@missracewong）