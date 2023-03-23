Cammi進駐豪宅生活奢華　支持男生用錢示愛：給你花就是喜歡你

現年28歲的Cammi（原名：謝芷蕙）是陳冠希舊愛，她不時會在社交平台大曬名媛級奢華的日常生活，經常周遊列國、甚至坐過私人飛機，生活富泰，衣着打扮周身名牌、Hermès的手袋更是常出現，又豪住五星級酒店、出入米芝蓮高級餐廳等等，幾乎是過住上流社會的生活，富貴生活令人羡慕。出身公屋的Cammi，現今進駐豪宅，網友指她的經歷是個勵志故事，她的一舉一動更備受關注。



Cammi生活富貴。(Cammi IG)

近日Cammi在IG Story玩「你問我答」，為網民解答疑難，當中更分享自己的戀愛觀念，有網民問到：「愛一個女人係咪一定要使錢？」Cammi表示開頭是不太認同這種想法，不過現時這種想法已經改變，她寫道：「我原來也覺得不一定，但後來發現男生所有東西都可以演，對你好也可以演，給你花錢是演不了的，而且男生辛辛苦苦賺錢，他給你花就是喜歡你呀，女生們對不對」。有報道指，Cammi曾經於2013年與內地富二代交往，當時與對方愛得火熱，男友還為她豪使百萬於廣州天河區開時裝店，令Cammi升呢做老闆娘，不過二人最後分手收場。

Cammi分享自己的看法（IG/@cbbheree）

亦有網民表示早前參與Cammi的「你問我答」，在對方的建議中下已與前男友分手，現時與現任男友過得非常好，為此Cammi表示：「位置很重要，一隻牛皮包放市集賣是地攤貨，放在Hermès賣就是鉑金包了，人也是，在對的地方上，價值就高了。」

Cammi為網民解答感情疑難。（IG/@cbbheree）

網民讚Cammi愈來愈靚女（IG/@cbbheree）

此外，不少網民好奇Cammi現時的感情狀況，會否因為快要30歲擔心被他人標籤為中女，不過Cammi就表示：「感情狀況好多人問，還在觀察中。今年28了~只要保養得好、過得好，不覺得年齡是問題呀，我也覺得自己内在各方面過得越來越好了，如果到了30歲視野見識會更廣闊吧，還是個新開始呢！」

網民好奇Cammi現時的感情狀況（IG/@cbbheree）

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