3D肉蒲團｜39歲雷凱欣驚喜現身 自爆同囝囝一齊沖涼：佢反應嘩嘩

久未露面前港產艷星人媽雷凱欣今晚（22/3）現身中環出席活動。雷凱欣受訪時表示：「其實我係好少出街，加上疫情，我真係好耐冇見朋友，所以就出來見大家。（咁耐冇見傳媒習唔習慣？）我都Ok，都仲習慣，冇唔記得大家。（婚後係咪冇工作？）冇啦，因為我都冇請姐姐，我而家係全職媽咪，變咗好多嘢都要一手一腳做晒啲嘢，又要做家務，又要湊仔返學放學，連我啲朋友都話我好似俾人做多48小時。」

雷凱欣今晚現身中環出席活動。（陳順禎攝）

被問到老公是否贊成她復出拍戲？凱欣表示：「拍戲我哋就冇乜傾，我哋都好隨緣，佢冇乜規限我嘅。（你想唔想出返嚟拍戲？）如果有好好嘅角色我都可以嘅。（尺度上應該冇之前咁闊？）都會。因為我個仔都唔想我性感，反而係我個仔會規限我。（佢點講？）就好似我着露臍裝，佢就要拉住我件衫遮住，因為佢話佢係我嘅男朋友。（囝囝有冇睇過你啲作品？）我有畀過佢睇，但佢都好似唔係好信咁。（你有冇畀啲好性感嘅作品畀佢睇，睇吓佢有咩反應 ？）佢會好驚喜嘅，就好似我同佢沖涼嘅時候，佢會大叫哇，哇哇，佢啲反應係好好笑嘅，佢好有演藝派。（囝囝嘅反應係咪等同於觀眾睇你嘅時候反應一樣！）可能佢誇張啲，哈哈！」

雷凱欣有意復出拍戲。（陳順禎攝）

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