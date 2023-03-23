46歲舒淇露纖腰大晒長腿自信撩人　FIT爆狀態堪稱人間尤物

現年46歲的性感女神舒淇，入行超過廿年，近年選擇放慢腳步享受生活，早前她與老公馮德倫現身機場，素顏下驚現一頭白髮，相當嚇人！惟近日她身穿一襲露腰白色開衩長裙，外型完全不輸時下年輕女明星，狀態重回巔峰。今日，舒淇在ig大方分享變美心得，引起熱論！



馮德倫貼出的合照，舒淇一頭白髮令人驚訝。（IG：@stephenfungible）

46歲的性感女神舒淇，入行以來憑着性感嫵媚的獨特氣質，成功贏得觀眾青睞，成為90後必提的女神之一！但早前她與老公馮德倫現身機場，素顏下驚現一頭又粗又硬的白髮，驟眼看瞬間蒼老不少，導致女神形象徹底崩壞，嚇壞一眾網民。不過，近日舒淇現身三亞出席品牌活動，顏值重回巔峰，當日她身穿露腰白色開衩長裙，零贅肉隱約有腹肌，腰窩明顯，相當撩人，火速登上微博熱搜讓不少網友直呼太漂亮，絕對是人間尤物。

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今日，舒淇在ig大方分享維持好身材的方法，原來女神背後下了不少功夫。首先，舒淇表示：「維持身型其實很簡單，能站的時候不坐，能坐的時候不躺。」而且還要保持一顆快樂愉悅的心情 ，並透露自己從不戒口：「我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然后晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好 ，如果需要熬夜，就正常吃7分飽就好，當然你吃進去多少，消耗掉就好。」又謂：「運動的方式，其實健康瘦身很簡單，千萬不要餓肚子喔，當然謝絕所有油炸的、油膩的。」還有重要一點，就是減少喝酒：「還有酒100CC就好，所以不喝最好。」

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