無綫發裁員通知Cut外判工作 黎諾懿未驚過：我係內判

黎諾懿今日（24/12）現身薄扶林出席第七屆國際名廚慈善宴。提到電視廣播 (00511) 發盈警，行政主席許濤在3月24日向員工發內部通告，公司決定進行成本及資源管理優化方 案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出，在人力資源上約 有5%的員工將涉及遣散。

黎諾懿、三姐今日一同出席活動。(葉志明攝)

黎諾懿就事件接受《香港01》訪問時說：「我都係睇到相關新聞先知道，始終我哋都係一間上市公司，都係要同股東去交代，係無可能無止境咁樣蝕錢，咁可能公司先採取精簡人手嘅方案。我想講畢竟呢3年來受疫情衝擊，令到我哋成個行業都蕭條，但唔緊要，有危就有機，咁所以我就總覺得係有啲事會發生。（外判受到影響，你怕唔怕自己監製嘅節目都受影響？）你放心，我係內判嘅，大家成日以為我外判，其實我係公司人嚟嘅。不過我就覺得唔係外判同內判嘅問題，最緊要係個質素，因為而家觀眾係好聰明，變咗錢唔係主因，反而係意念係好緊要。（你手頭上有2個要監製嘅節目，製作費有上限？）有嘅，雖然公司話要慳，但我係要一定做得到囉，但如果做唔到係會影響質素嘅。（公司要減你騷錢？）咁大家就唔做諗，唔好諗呀！」