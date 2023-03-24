和解在後｜讚Ivy So有天份　趙善恒稱700萬人揀中：佢講一次就識

ViuTV 原創劇集《和解在後》將於下周一（27/3）起播出，劇集講述調解員在處理不同案件背後的因果，同時各人從中面臨抉擇和成長的故事。今日（24/3）一班演員現身九龍灣舉辦記者會，包括趙善恒、蘇雅琳（Ivy）、岑珈其、李敏等演員。

蘇雅琳擔任劇中男女主角（梁碧玲 攝 ）

趙善恒與Ivy接受《香港01》訪問時，被問到為何選擇Ivy擔任女主，她又是在幾多個人選中突圍而出時，恒仔表示：「喺700萬入邊揀，其實揀佢係因為佢好黑白分明，佢就係方圓嘅性格，佢真係好啱呢個角色。」雖然這次是Ivy首次拍戲兼擔任女主角，但係恒仔已經非常滿意：「真係好自然，喺演繹上佢唔似第一次，佢真係好犀利講一次就識。」甚至希望下一部作品亦可以與對方合作。而Ivy就搞笑表示：「佢哋成日咁樣話，我都唔係好信，客套說話嚟嘅。」

恒仔讚Ivy好有天份。（梁碧玲 攝 ）

當中值得一提是谷德昭亦有份參與，這是他繼《老馮日記》事隔17年拍電視劇。作為導演兼演員的趙善恒表示：「因為寫嘅時候個腦入邊已經有谷導嘅形象，到時喺ViuTV嘅節目巡禮佢坐係我隔籬，我就把握機會問佢，對方話要再傾下，我當時同佢講話呢套劇想拍畀香港人睇，要處理心情再處理事情，而谷導不謀而合都係咁諗，所以佢就答應咗。」

趙善恒與蘇雅琳擔任劇中男女主角（梁碧玲 攝 ）

點擊睇Ivy So靚相：