71歲梅啟明餐廳內跣倒送院搶救　去年9月入稟控告姪兒索償800萬

今日（24日）有消息指已故歌手梅艷芳的胞兄梅啟明於銅鑼灣一間餐廳內不慎跣倒，在半昏迷狀態下被送往醫院搶救。據報下午2時許，一名71歲男職員於「水門雞飯」餐廳內不慎跣倒，跌倒在地上後失去知覺，其後男傷者被送往律敦治醫院搶救。消息指梅啟明當時於廚房做廚工，由於地板濕滑失去平衡跣倒。《香港01》致電梅媽查詢情況，由一位女子接電話，回覆一句：「梅媽唔得閒。」就草草收線了，另梅啟明則未有人接聽電話。



有消息指已故歌手梅艷芳的胞兄梅啟明於銅鑼灣一間餐廳內不慎跣倒，在半昏迷狀態下被送往醫院搶救。（資料圖片）

而梅啟明最後一次公開露面是去年9月2日現身高等法院，正式入稟控告姪兒梅柏麟及負責照顧梅媽的看護鄭姑娘欺壓軟禁梅媽，向二人索償合共800萬元。對於梅媽受訪時大讚鄭姑娘，並且強烈否認自己遭受禁錮，梅啟明就質疑該把聽音究竟是否梅媽本人，直言覺得梅媽是因為遭人挾持才被迫講反話，又指老人家不知道會被人餵吃什麼藥。他要求梅媽與鄭姑娘跟他一起見傳媒，讓梅媽親自出來證明自己沒有被人禁錮。當時梅啟明又透露自己身在馬來西亞、細他16年的老婆Joey正在當地辦理離婚手續與他離婚，坦言對於被離婚感到沒所謂，指自己一直有寄錢過去，有大疊單據可以做證。他表示會對電影公司的官司提出上訴，還自己一個公道。