TVB發內部通告要Cut節目　過去三個月《魔法伽利略》收視最低

TVB母公司電視廣播（0511）3月14日收市後發盈警，3月24日TVB更發出內部通告宣布將會遣散5%人手。消息指電視廣播 （00511） 行政主席許濤3月24日向員工發內部通告，透露成本及資源管理優化方案，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出：「未能達到預期收視及經濟收益的節目將被終止。同時，將降低對外判工作的依賴， 通過自身的創作能力及自有資源， 利用合理成本完成同等質量的工作。」



TVB母公司電視廣播（0511）3月14日收市後發盈警，3月24日TVB更發出內部通告宣布將會遣散5%人手。（資料圖片）

根據TVB方面公布的收視資料，2023年截至3月份，翡翠台共播了《愛·回家之開心速遞》、《有種好男人》、《黃金萬両》、《新四十二章》、《隱形戰隊》、《輕．功》、《飛狐外傳》、《廉政狙擊》，以及重播了《天師執位》、《廉政行動2022》、《衝上雲霄II》、《絕代商驕》、《結·分@謊情式》等十多套新舊劇集。

《有種好男人》收視不錯。（劇照）

其中《飛狐外傳》以15.46點全劇平均跨平台直播最高收視率位列榜尾，由黎耀祥主演的《輕．功》則有16.45點，薛家燕主演的《黃金萬両》有18點，《新四十二章》也有不俗成績19.68點，由馬德鐘、李佳芯主演的《有種好男人》則有19.9點，至於現正播出的《隱形戰隊》反應亦頗為亮眼，頭兩周跨平台直播最高收視率分別是23.4點和23.7點。與去年TVB劇集收視相比較之下，直播收視點超過20點已算是進入第5位的「佳績」。

《輕．功》收視有16.45點，成績較為尷尬。（劇照）

《中年好聲音》收視不錯。（《中年好聲音》截圖）

綜藝節目收視《中年好聲音》由1月起至3月的平均跨平台最高收視為21.5點；《東張西望》收視亦長期高踞榜首，去年11月亦曾突破30點；外判節目《非洲潮什麼》1月30日至2月5日及2月20日至26日收視分別是14.9點和13.8點。《吃貨橫掃曼谷》首周最高收視也有16.4點；《健康必殺食》於3月6至12日和3月13至19日收視針別是最高15點和最高13.4點；《香港飯局》3月12日至19日中最高收視有14.6點；《請1日假去旅行》3月12日至19日中最高收視也有15.2點。

《請1日假去旅行》有口碑，不過收視只有約15點。（《請1日假去旅行》截圖）

要數翡翠台當中最低收視的，應該是甄澤權、馮盈盈、何依婷主持的《魔法伽利略》，總計8集平均最高收視為12.77點，最低一周為12.2點，與後來播出，同時段的《請1日假去旅行》比較，似乎略為輸蝕。