馮寶寶2歲半出道標緻靚樣零變化　與劉培基同樣有身不由己童年

69歲的馮寶寶（BoBo姐）自前年與謝賢拍完電影《殺出個黃昏》後甚少露面，日前著名時裝及形象設計師劉培基（Eddie）在社交平台分享與馮寶寶的合照，染了一頭金髮的馮寶寶配襯白色眼鏡和白恤衫，十分醒神，她手執一支紅玫瑰，摸住劉培基面珠，笑容親切。劉培基寫道：「我們都有一個身不由己的童年，我們也在英國同一所藝術學院 ，修讀不同的課程。歲月在流轉，唯一不變的，是我們的友誼#馮寶寶❤」。



馮寶寶摸住劉培基面珠合照。（ig@eddielau223）

馮寶寶染咗一頭金髮，樣貌同童星時一模一樣。（ig@eddielau223）

劉培基更剪輯了一段馮寶寶的古裝扮相短片，當中發現馮寶寶由童年、中年到老年的樣子都是零變化，五官標緻，靚樣跨越逾半個世紀。

馮寶寶2歲半就出道。（網上圖片）

馮素波是馮寶寶家姐。（網上圖片）

馮寶寶出身於電影世家，其父親馮峰為電影導演，馮素波是其姐姐，伯父是擅演壞人的馮敬文，其母則是演員陳惠瑜。馮寶寶2歲半便出道，被譽為50年代粵語片的天才童星，也是「七公主」蕭芳芳、陳寶珠、薛家燕等人當中年紀最小的一位。

馮寶寶在16歲時被揭發馮峰不是親生父親，精神大受打擊，曾淡出演藝界一段時間，遠赴英國留學。24歲的她嫁給在英國讀書時認識，做金融買賣的招再強，誕下兩子；但後來發現丈夫欠債纍纍離婚，後與馬來西亞建築師翁兆泉再婚，可惜最後都是離婚收場。馮寶寶現定居檳城，2019年與兒子招啟宗於曼谷旅行遇上車禍，休養近一個月後痊癒。

馮寶寶拍過不少古裝劇，拍括《武則天》、《楊貴妃》、《西施》、《新啼笑姻緣》（一人兼飾二角）、《洛神》等，期間，扮相令人驚艷。（ig@eddielau223）

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而劉培基在6歲時，因為媽媽改嫁要寄人籬下，曾到寄宿學校讀書；11歲被送去上海裁縫師傅奚鴻發的工廠當學徒，從師傅手中學到了一生受用的技藝。劉培基於1973年到英國著名時裝學府英國倫敦聖馬丁藝術學校（Saint Martins School of Art）修讀高級服裝設計及衣料設計夜校課程 ，學成歸來，便成為香港首屈一指的時裝設計師。80、90年代眾多紅星如梅艷芳、羅文、張國榮、陳百強、汪明荃、許冠傑等，在演唱會上所穿的華麗服裝很多都是出自他的手筆。

劉培基亦有個身不由己嘅童年，5歲學懂穿鞋子。（ig@eddielau223）